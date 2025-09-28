Weltweit einheitliche Serviceprozesse

KSB vereinheitlicht den globalen Service mit Dynamics 365 Field Service

Unter dem Namen KSB Supremeserv betreut der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB weltweit eigene Produkte sowie Maschinen anderer Hersteller in einem breiten Spektrum von Anwendungen – von Gebäudetechnik bis hin zu Kernkraftwerken.

Bislang arbeiteten die globalen Standorte mit lokal unterschiedlichen Serviceprozessen und verschiedenen Werkzeugen, was insgesamt zu geringer Transparenz führte. KSB entschied sich daher, die Abläufe im Rahmen eines Digitalisierungsprojektes mit dem Partner Orbis zu vereinheitlichen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 6 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.microsoft.com/de-de

www.orbis-group.com

www.ksb.com

„Die Betreuung unserer Kunden endet nicht, wenn ein Produkt ausgeliefert ist. Vielmehr begleiten wir unsere Kunden über den ganzen Produktlebenszyklus hinweg – weltweit. Microsoft Dynamics 365 Field Service ermöglicht genau das“, betont Dr. Dirk Kollmar, Vice President Service Operations bei KSB. Bild: KSB

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