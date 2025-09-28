Mehr Flexibilität und mehr Verantwortung

Digitalisierung wird beim Arbeitsschutz vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil

Mit der jüngsten Reform des Arbeitsschutzgesetzes hat der Deutsche Bundestag einen bedeuten den Wandel eingeleitet: Die bislang starren Vorgaben zur Bestellung von Sicherheitsbeauftragten werden durch einen risikobasierten Ansatz ersetzt.

Unternehmen erhalten damit mehr Flexibilität. Gleichzeitig steigt ihre Verantwortung, denn künftig liegt es stärker in der eigenen Hand, Gefährdungen zu identifizieren, zu bewerten und geeignete Maßnahmen abzuleiten.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 15 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

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Der Arbeitsschutz entwickelt sich vom reinen Compliance-Thema zum strategischen Erfolgsfaktor, ist der Autor dieses Beitrags, John Crossman, Process Safety Consultant bei Sphera, überzeugt. Bild: Sphera

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