Mehr Flexibilität und mehr Verantwortung
Digitalisierung wird beim Arbeitsschutz vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil
Mit der jüngsten Reform des Arbeitsschutzgesetzes hat der Deutsche Bundestag einen bedeuten den Wandel eingeleitet: Die bislang starren Vorgaben zur Bestellung von Sicherheitsbeauftragten werden durch einen risikobasierten Ansatz ersetzt.
Unternehmen erhalten damit mehr Flexibilität. Gleichzeitig steigt ihre Verantwortung, denn künftig liegt es stärker in der eigenen Hand, Gefährdungen zu identifizieren, zu bewerten und geeignete Maßnahmen abzuleiten.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 15 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.
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