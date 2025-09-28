Ausgelegt auf geringe Betriebskosten

E-Baureihe von Boge setzt auf robuste Technik und effizienten Betrieb

Mit der neuen E-Baureihe erweitert Boge sein Portfolio um ölgeschmierte Schraubenkompressoren für Anwender, die eine zuverlässige und wirtschaftliche Druckluftversorgung benötigen.

Die Baureihe konzentriert sich auf bewährte Technik, einfache Wartung und niedrige Betriebskosten. Betreiber profitieren von der Serviceinfrastruktur und dem Aftermarketkonzept des Herstellers.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 21 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.boge.de

Die E-Baureihe, deren Verdichterstufe in Deutschland entwickelt und gefertigt wird, ist auf einen wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Sie umfasst verschiedene Modelle mit von 4 bis 30 kW und einem Höchstdruck von 7,5, 10 und 13 bar, darunter Varianten mit optionaler Frequenzregelung für eine an den Bedarf angepasste Drucklufterzeugung. Bild: Boge

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