Digitale Technologien stehen hier im Mittelpunkt

Mit der Messe „Next Generation Metalworking (NexGeM)“ erhält die Digitalisierung im Werkzeugmaschinenbau eine eigene Plattform. Der VDW veranstaltet die neue Messe vom 5. bis 8. April 2027 parallel zur Hannover Messe. Im Fokus stehen KI, Automation, vernetzte Maschinen und datenbasierte Produktionsprozesse.

Die NexGeM soll zeigen, wie digitale Lösungen die Produktivität und Wirtschaftlichkeit in der metallverarbeitenden Industrie verbessern können. Anwendungsbeispiele veranschaulichen, wie vernetzte Werkzeugmaschinen Daten für effizientere Produktionsprozesse liefern und wie Maschinenbau, IT und Software zusammenwirken.

Anders als klassische Maschinenmessen konzentriert sich die Veranstaltung auf Technologien wie digitale Zwillinge, künstliche Intelligenz, Manufacturing Execution Systems (MES), Industrial IoT sowie Cloud- und Edge-Computing. Auch Cybersicherheit ist ein Thema, um digitale Prozesse zu schützen und die Datenintegrität zu sichern.

Unter dem Motto „Metal Works Digital“ soll die Messe Fachleute aus Maschinenbau, IT, Automation und Digitalisierung zusammenbringen. Veranstalter ist der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) in Kooperation mit der Deutschen Messe AG.

Links:

www.nexgem.de

Die neue Plattform ergänzt damit das Angebot der Hannover Messe um digitale Lösungen für den Werkzeugmaschinenbau. Bild: KI-generiert

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