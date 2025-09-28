AMB 2026: Mehr Entscheider in den Hallen

Nach fünf Messetagen ging die 22. Ausgabe der AMB am 19. September zu Ende. Insgesamt 1.195 Unternehmen aus 34 Ländern präsentierten in allen zehn Messehallen Produkte, Technologien und Lösungen für die Metallbearbeitung. Rund 65.000 Besucher aus 76 Ländern kamen zur Messe. Auffällig war vor allem der gestiegene Anteil von Fach- und Entscheidungsträgern.

Die Besucherzahl blieb insgesamt auf dem Niveau der AMB 2024. Gleichzeitig stieg aber die Entscheidungskompetenz der Besucher, so der Veranstalter: 68 Prozent gehörten zu den entscheidungsrelevanten Fachleuten aus der Fertigung. 14 Prozent kamen aus der Geschäfts-, Unternehmens- oder Betriebsleitung – vier Prozentpunkte mehr als 2024. Weitere 35 Prozent waren in Fertigung, Produktion oder Qualitätskontrolle tätig.

Auch die internationale Beteiligung blieb hoch. 22 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland. Besonders stark vertreten waren unter anderem die Schweiz, Österreich, Italien, die Türkei, die Niederlande, Frankreich sowie Länder in Osteuropa und Skandinavien.

Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, bewertet die Entwicklung positiv: „Die AMB hat auch in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig sie für die Branche ist. Bei erfreulichen Besucherzahlen, gestiegener Internationalität und einer noch höheren Entscheidungskompetenz der Fachbesucherinnen und -besucher wird deutlich: Hier wird nicht nur diskutiert, hier wird investiert und entschieden. Die Stimmung in den Hallen war spürbar von Aufbruch geprägt. Genau den Raum dafür bietet die AMB: für Gespräche, aus denen Problemlösungen und erfolgreiche Geschäfte entstehen.“

Acht Auszeichnungen vergeben

Ein Programmpunkt war die zweite Verleihung des AMB Award. Rund 50 Unternehmen waren nominiert, acht erhielten schließlich eine Auszeichnung. Prämiert wurden unter anderem Lösungen aus den Bereichen Werkzeugmaschinen, Präzisionswerkzeuge, Messtechnik, Digitalisierung und Automatisierung. Zwei Sonderpreise gingen an Citizen Machinery Europe für Nachhaltigkeit und an die Paul Horn GmbH.

Auch die ideellen Träger der Messe zogen ein positives Fazit. Markus Heseding, Geschäftsführer des VDMA Präzisionswerkzeuge, erklärte: „Die AMB 2026 hat ihre Bedeutung als Leitmesse für die Werkzeugbranche in Europa erneut unter Beweis gestellt. Die hohe Qualität der Gespräche ist in der aktuellen Marktsituation ein ermutigendes Signal.“

Dr. Markus Heering, Geschäftsführer des VDW, hob insbesondere den persönlichen Austausch hervor: „Die AMB hat in den vergangenen Tagen klar gezeigt, wie innovationsstark und lösungsorientiert unsere Branche aufgestellt ist. In einem anspruchsvollen Marktumfeld erleben wir auf der Messe viel Zuversicht, intensive Gespräche und eine hohe Bereitschaft, neue Technologien und Geschäftsmöglichkeiten voranzutreiben. Gerade in solchen Zeiten ist und bleibt der persönliche Austausch besonders wichtig. Die AMB bietet dafür die Plattform für neue Impulse, konkrete Geschäftskontakte und den gemeinsamen Blick nach vorn.“

Links:

www.amb-messe.de

Rund 65.000 Besucher besuchten die Messe. Bild: Thomas Wagner / Messe Stuttgart

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