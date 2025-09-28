35 Jahre MES-Kompetenz

Die Industrie Informatik GmbH feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1991 hat sich das Unternehmen von einem Softwareanbieter für Produktionsumgebungen zu einem international tätigen Spezialisten für Manufacturing Execution Systems (MES) entwickelt. Heute unterstützen die Lösungen des Unternehmens weltweit rund 5.000 Installationen in der Fertigungsindustrie.

Die 1991 in Linz gegründete Industrie Informatik GmbH zählt zu den frühen Wegbereitern der digitalen Fertigung. Bereits in den 1990er-Jahren entwickelte das Unternehmen standardisierte Softwarelösungen für industrielle Produktionsprozesse und setzte auf datenbankgestützte Produktionsplanung zu einer Zeit, als die Digitalisierung in Fabriken noch am Anfang stand. Zu den frühen Kunden und Entwicklungspartnern gehörten unter anderem die Miba AG und Doka.

Einen wichtigen Meilenstein markierte 1998 die Einführung der MES-Produktfamilie cronetwork. Damit etablierte sich Industrie Informatik als Anbieter von MES-Lösungen. Weitere Impulse erhielt das Portfolio im Jahr 2000 durch die Übernahme und Weiterentwicklung des Produktionsleitstands FI-2 von IDS Scheer.

Die Entwicklung des Unternehmens spiegelt den Wandel der Fertigungsindustrie wider: von der klassischen Betriebsdatenerfassung hin zu vernetzten Smart-Factory-Konzepten. Zu den technologischen Schwerpunkten zählen heute KI-gestützte Feinplanung, Predictive Analytics, Echtzeit-Integrationstechnologien sowie die Plattform cronetworld als digitales Fertigungsökosystem. Ergänzt wird das Angebot durch den Solution Store, über den vorgefertigte und releasesichere MES-Bausteine bereitgestellt werden.

Nach Unternehmensangaben sind die Lösungen von Industrie Informatik heute weltweit rund 5.000-mal installiert. Das Unternehmen ist mit sechs Standorten international vertreten, darunter in Österreich, Deutschland und China. Rund 130 Mitarbeitende arbeiten für den MES-Spezialisten.

Anfang 2026 führte das Unternehmen ein neues Erscheinungsbild ein und setzt seinen Internationalisierungskurs fort. Inhaltlich stehen künftig Themen wie KI-Agenten, Chatbots, Cybersecurity und hybride Cloud-Architekturen im Fokus.

„Unsere Werte bleiben unverändert“, betont Thorsten Steger, CEO von Industrie Informatik. „Gleichzeitig richten wir unsere Lösungen konsequent auf die nächste Generation industrieller Anforderungen aus – darunter KI-Agenten, Chatbots, moderne Cybersecurity-Standards und hybride Cloud-Architekturen.“

Links:

www.industrieinformatik.com

„Anfang der 1990er-Jahre war der Zugriff auf Produktionsleitstände über relationale Datenbanken auf MS-DOS-Rechnern eine echte Innovation“, erklärt Thorsten Steger, CEO von Industrie Informatik. „Heute sorgt unsere Plattformtechnologie cronetworld dafür, dass wir auch künftig optimal auf die Anforderungen moderner Produktionsunternehmen ausgerichtet bleiben.“ Bild: Industrie Informatik GmbH

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