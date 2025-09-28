Energieführung für hohe Lasten

Auf der SPS 2026 zeigt Tsubaki Kabelschlepp zwei Schwerpunkte seiner Energieführung: Die Hochleistungs-Energiekette TKHP ist für extreme Belastungen und lange Verfahrwege ausgelegt. Mit den vorkonfektionierten Totaltrax-Systemen bietet der Hersteller einbaufertige Einheiten aus Energieketten, Leitungen und Steckverbindern, die Montageaufwand und Integrationsrisiken reduzieren sollen.

Die Hochleistungs-Energiekette TKHP ist für Anwendungen konzipiert, bei denen hohe mechanische Belastbarkeit, lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand gefragt sind. Dazu zählen beispielsweise Anlagen für den Schüttguttransport mit langen Verfahrwegen.

Die Serie ist in den Spezifikationen 85 und 90 mit unterschiedlichen Innenhöhen erhältlich. Je nach Anwendung kann sie gleitend, rollend oder mit Rollendämpfung eingesetzt werden. Ein Breitenraster von einem Millimeter ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen.

Für die Belastbarkeit sorgen unter anderem verstärkte Seitenbänder, verschraubte Kettenglieder und eine Doppelgabel-Laschen-Konstruktion. Ein gekapseltes Anschlagsystem und eine selbstreinigende Außenkontur sind auf den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Die Konstruktion soll zugleich die geführten Leitungen schützen.

Montageaufwand reduzieren

Mit Totaltrax liefert Tsubaki Kabelschlepp vorkonfektionierte Energieführungssysteme als einbaufertige Einheiten. Energieketten, Leitungen und Steckverbinder werden auf die jeweilige Anwendung abgestimmt und gemeinsam bereitgestellt. Das soll die Montage vereinfachen, die Integration beschleunigen und die Prozesssicherheit erhöhen.

Das Konzept kommt unter anderem im Werkzeugmaschinenbau, bei mobilen Arbeitsmaschinen, in Hafenanlagen und in der Robotik zum Einsatz. Je nach Anforderung lassen sich Kunststoff-, Stahl- oder Hybridketten konfigurieren.

Auf der SPS 2026 präsentiert das Unternehmen weitere Energieführungslösungen und unterstützt Anwender von der Auslegung über die Systemkonfiguration bis zur Installation.

Links:

https://tsubaki-kabelschlepp.com/de-de/

Die Messe findet vom 24. bis 26. November in Nürnberg statt. Tsubaki Kabelschlepp ist in Halle 3C, Stand 340 vertreten. Bild: Tsubaki Kabelschlepp

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