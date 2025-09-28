Schwarze-Robitec strukturiert Service neu

Schwarze-Robitec strukturiert seinen Service für Rohrbiegemaschinen neu: Drei abgestufte Service-Level Agreements (SLA) — Bronze, Silber und Gold — regeln Reaktionszeiten, Prioritäten und Leistungen verbindlich. Wer kein Paket wählt, wird weiterhin nach Aufwand betreut.

Für alle drei Pakete gilt eine gemeinsame Grundregel: Auf jede Serviceanfrage erfolgt innerhalb eines Arbeitstages eine qualifizierte Rückmeldung. Die Bearbeitungspriorität richtet sich nach dem gewählten Paket.

Bronze, Silber, Gold: Was steckt in den Paketen?

Das Bronze-Paket richtet sich an Unternehmen mit geringem Servicebedarf. Es umfasst Telefon- und Remote-Unterstützung während der Geschäftszeiten mit bis zu 24 Stunden pro Vertragsjahr. Ab Silber entfällt die Stundenbegrenzung für Remote-Support vollständig. Gold bietet zusätzlich die höchste Bearbeitungspriorität bei Serviceanfragen. Bei Ersatzteilen und Stundensätzen gewährt Schwarze-Robitec ab Silber 3 Prozent Rabatt, ab Gold 5 Prozent.

Jährliche Maschineninspektion als fester Bestandteil

Alle SLA-Pakete enthalten eine jährliche Maschineninspektion. Bei Silber sind die Arbeitskosten dafür bereits im Paket enthalten, bei Gold zusätzlich die Reisekosten. Nach jeder Inspektion erhalten Kunden einen schriftlichen Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Pay-per-Use als Alternative ohne Vertrag

Wer kein Servicepaket abschließt, kann Rohrbiegemaschinen weiterhin über „Pay per Use“ betreuen lassen. Der Support wird ab der 16. Minute minutengenau abgerechnet und nach verfügbaren Kapazitäten bearbeitet. SLA-Kunden werden dabei vorrangig behandelt. Reisekosten für Vor-Ort-Einsätze werden in jedem Fall separat abgerechnet.

Links:

www.schwarze-robitec.com

Mit der neuen Struktur will Schwarze-Robitec damit feste Rahmenbedingungen für die technische Unterstützung schaffen und gleichzeitig unterschiedliche Betreuungsbedarfe abdecken. Bild: Schwarze-Robitec

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