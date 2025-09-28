Moderne Instandhaltung soll Ausfälle vermeiden, Energie sparen und Anlagen effizienter betreiben. Wie Wärmebildtechnik, akustische Bildgebung und intelligente Software dabei helfen können, zeigt der Flir Maintenance Day am 28. Oktober 2026 in München. Gemeinsam mit Topa lädt Flir zu Fachvorträgen, Live-Demonstrationen und zum Austausch mit technischen Experten ein.

Die Anforderungen an die industrielle Instandhaltung steigen. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und der Einsatz neuer Technologien erhöhen den Druck auf Unternehmen, Anlagenzustände zuverlässig zu überwachen und Instandhaltungsprozesse effizient zu gestalten. Wie moderne Technologien dabei unterstützen können, steht im Mittelpunkt des Flir Maintenance Day am 28. Oktober 2026 in München.

Auf dem Programm stehen unter anderem Wärmebildkameras und intelligente Software sowie der Einsatz akustischer Bildgebung. Diese Technologien können Instandhalter dabei unterstützen, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und Inspektionen gezielter durchzuführen.

Vorträge und Live-Demonstrationen

Der Veranstaltungstag beginnt um 9 Uhr mit der Begrüßung. Anschließend geht es um Wärmebildtechnik und Software, die strategische Bedeutung der Instandhaltung sowie akustische Bildgebung. Nach einem Vortrag über Schulungen und Wissenstransfer folgt am Nachmittag eine praktische Anwendungssession von 13.30 bis 15 Uhr.

Neben den Vorträgen steht der direkte Austausch im Mittelpunkt. Die Teilnehmer können die Wärmebildkameras und Lösungen zur akustischen Bildgebung bei Live-Demonstrationen kennenlernen und konkrete technische Fragen mit den Experten besprechen. Zum Abschluss sind individuelle Gespräche und eine Carrera-Bahn vorgesehen.

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Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt. Bild: Flir

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