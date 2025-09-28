Vom Gerätescan bis zum Prüfnachweis im Audit

Ein durchgängiger Workflow für jede Instandhaltungsaufgabe in einem System

Gemeldet, geplant, ausgeführt, nachgewiesen: Jede Instandhaltungsaufgabe durchläuft die selben vier Stationen, in vielen Betrieben jede aber mit ihrem eigenen Werkzeug.

Die Software Paipe von Flexhub IT Solutions aus Bensheim führt den Ablauf in einem System zusammen, automatisiert den administrativen Teil und hält alle Beteiligten auf demselben Wissensstand.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 10 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.flexhubsolutions.com

www.paipe.de

Spannend und praxisnah: Besucher der Messe maintenance München konnten eigene Lieferscheine oder Ausschreibungsunterlagen mitbringen und am Stand durch die Analyse laufen lassen. Bild: Flexhub IT Solutions, KI-bearbeitet

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