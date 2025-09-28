Wovon die Sicherheit von Rechenzentren wirklich abhängt

Die Strominfrastruktur – einschließlich der Brandfrüherkennung im Umspannwerk – ist zum folgenreichsten und gleichzeitig zum am meisten übersehenen Teil des Rechenzentrumsperimeters geworden. Warum dies so ist, erklären die Experten von Teledyne Flir in diesem Beitrag.

Die meisten Diskussionen zur Sicherheit von Rechenzentren konzentrieren sich auf den Perimeter, wobei Kameras, Zugangskontrollen und Einbruchserkennung nach außen gerichtet sind – in der Annahme, dass vor allem der interne Bereich geschützt werden muss. Auf einem modernen Rechenzentrums-Campus befinden sich jedoch viele der für den sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb entscheidenden Anlagen außerhalb des Hauptgebäudes dezentral auf dem Gelände. Zu diesen Anlagen gehören Transformatoren, Schaltanlagen und Netzanschlüsse.

Diese Anlagen stellen mittlerweile den kritischsten Teil der Anlage dar. Laut der jährlichen Ausfallanalyse 2026 des Uptime Institute ist die Stromversorgung mit 45 Prozent nach wie vor die Hauptursache für erhebliche Ausfälle und liegt damit vor Kühlungs-, Netzwerk- oder Softwareproblemen. Darüber hinaus gaben 57 Prozent der Betreiber an, dass ihr jüngster größerer Ausfall mehr als 100.000 US-Dollar gekostet habe, wobei 20 Prozent davon sogar die 1-Millionen-Dollar-Marke überschritten. Ein Vorfall im Umspannwerk ist also nicht nur ein Sicherheitsrisiko mit betrieblichen Auswirkungen, sondern ein Ausfall.

Ein Zaun markiert zwar die Grenze, gibt jedoch keinen Aufschluss über die Situation im Inneren oder darüber, ob es sich bei einer Bewegung um einen Techniker, ein Tier oder eine unbefugte Person handelt.

Was ein Perimeteralarm niemals erkennen sollte

Am 20. März 2025 führte ein Brand im Umspannwerk North Hyde im Westen Londons zu einem Stromausfall am Flughafen Heathrow, der daraufhin für etwa 16 Stunden geschlossen wurde und bei dem mehr als 1.000 Flüge ausfielen. Der Abschlussbericht von NESO deckte übermäßige Feuchtigkeit in Komponenten des Umspannwerks auf (ein Problem, das bereits 2018 festgestellt, aber nie behoben worden war), sowie eine Brandbekämpfungsanlage, die seit mindestens 2022 nicht mehr funktionsfähig war.

Kein Eindringling, kein Rechenzentrum, kein Alarm. Der Ausfall entwickelte sich über Jahre hinweg aufgrund des sich verschlechternden Zustands der Anlage – ein Risiko, für dessen Erkennung die Perimetersicherheit nicht ausgelegt ist und das bei planmäßigen Inspektionen nicht frühzeitig erkannt wurde. Diese Situation ist ein klares aktuelles Beispiel dafür, warum Umspannwerke spezielle Sicherheitslösungen benötigen und nicht nur eine einfache Verlängerung des Außenzauns.

Der Sicherheitsaspekt dieses Problems ist sogar noch subtiler. Eindringversuche auf Versorgungsgeländen, Störungen an Transformatoren und Manipulationen lösen oft überhaupt keinen Alarm aus, da nichts auf eine Weise physisch durchtrennt, aufgebrochen oder überschritten wurde, die herkömmliche Sensoren erkennen würden. Ein Ereignis, das tatsächlich von Bedeutung ist, kann identisch mit einem unbedeutenden Vorfall erscheinen.

Kameras allein können nicht schützen

Auf einem Versorgungsgelände herrscht ständige Bewegung: Wildtiere ziehen vorbei, die Vegetation verändert sich, und Techniker arbeiten nach einem Zeitplan, manchmal auch unerwartet und unangemeldet. Videoaufnahmen liefern zwar Bilder dieser Aktivitäten, können diese jedoch nicht interpretieren. Die Entscheidung, ob ein Einsatz erforderlich ist, hängt allein davon ab, ob sich eine Person, ein Tier oder ein Gerät ungewöhnlich verhält.

Radar- und Wärmebildtechnologien decken dafür unterschiedliche Aspekte ab. Die Bodenradare Flir R-190 und R-290 erfassen Standort, Richtung und Geschwindigkeit von Objekten auf dem Gelände. Die Wärmebildtechnik ermöglicht die Erfassung von Zielen im Dunkeln ohne zusätzliche Beleuchtung, die oft nicht zur Verfügung steht. Multispektralkameras wie die Flir FH-Serie und die PT-Serie AI SR vereinen beide Funktionen und ermöglichen so eine Bestätigung und Identifizierung mit einem einzigen Gerät.

Das Radar bestätigt, dass ein Objekt vorhanden ist, die Wärmebildtechnik klärt dessen Identität, wenn visuelle Hinweise nicht ausreichen, und das Realbild liefert detaillierte Informationen für die Entscheidungsfindung. Auf einem Versorgungshof ist es genau diese Abfolge – Erkennung, Identifizierung und detaillierte Inspektion –, die den Unterschied zwischen einem Grund für einen Einsatz und keiner Notwendigkeit für einen Einsatz ausmacht.

Wärme ist ein Sicherheits- und Zuverlässigkeitssignal

Die gleiche Erkennungsebene (Wärmebildkamera), die das Gelände auf Personen überwacht, kontrolliert auch die Temperatur der Anlagen. Verschiedene Zustände können sich als thermische Anomalien zeigen, lange bevor sie zu sichtbaren Ausfällen werden: ein überhitzter Transformator, eine lose Verbindung oder eine verschleißende Durchführung.

„Regelmäßige Inspektionen und Temperaturtrendanalysen sind unerlässlich, da sie sich anbahnende Störungen frühzeitig aufdecken und so dafür sorgen, dass Umspannwerke unter Last stabil, sicher und zuverlässig funktionieren“, erklärt Darrell Taylor, Director of Business Development for Condition Monitoring (EMEA) bei Teledyne Flir.

An dieser Stelle hört die Diskussion um Umspannwerke auf, eine reine Sicherheitsfrage zu sein. Eine kontinuierliche thermische Überwachung von Transformatoren und Schaltanlagen entdeckt sich anbahnende elektrische Störungen früh genug, um Maßnahmen zu planen, anstatt den Ausfall hinnehmen zu müssen. Die Erkennungsebene ist dieselbe. Das Budget, für das sie eingesetzt wird, ist es aber nicht.

Zwei Budgets, eine Anlage

Diese Doppelrolle stellt in den meisten Beratungsgesprächen ein praktisches Hindernis dar. Die Anlagen- und Versorgungsteams sind für die Stromversorgungsanlagen zuständig, während die Sicherheitsteams für den Perimeter verantwortlich sind. Das Umspannwerk liegt zwischen ihnen, und möglicherweise betrachtet keine der beiden Gruppen dessen Schutz als ihre alleinige Verantwortung. Diese Aufteilung führt zu Lücken, die selbst an Standorten bestehen bleiben, an denen alle anderen Sicherheitsebenen und –Zuständigkeiten gut definiert sind.

Es ist hilfreich, dieses Problem frühzeitig anzusprechen, weil eine einzige Lösung beide Fälle abdecken kann und das Betriebsargument, dass Geräteausfälle den gesamten Standort lahmlegen können, ja von beiden Gruppen anerkannt wird. Um die Informationen zu synchronisieren, überträgt Flir Nexus Zielinformationen zwischen verbundenen Systemen, sodass eine Erkennung im Außenbereich unverändert in die Überprüfung im Innenbereich übergeht, und Latitude VMS oder Cameleon bieten beiden Teams denselben Überblick darüber.

Die finanzielle Argumentation ergibt sich von selbst: Versicherer behandeln Rechenzentren mittlerweile als eine eigene technisch bewertete Risikoklasse und nicht mehr als gewöhnliche Immobiliennutzung: Laut „sigma insights 07/2026“ von Swiss Re wird eine Außeninspektion nahtlos in die Innenraumprüfung überführt, und Latitude VMS oder Cameleon bieten beiden Teams die gleiche Sichtweise, dass die Risikoprüfung dieser Standorte „nicht nur von der Kapazität, sondern auch von einer gründlichen technischen Bewertung“ abhängt. Ein Standortbetreiber konnte sich nach der Einführung über eine Prämienreduzierung von 11 Prozent freuen.

Compliance wird zum auslösenden Ereignis

Verschiedene Anforderungen verlangen eine dokumentierte Überwachung der Stromversorgungsanlagen. In den USA wurde NFPA 70B 2023 von einer empfohlenen Praxis zu einer Norm, wodurch aus der Empfehlung elektrischer eine verbindliche Vorschrift wurde und der thermografischen Inspektion ausdrücklich mehr Gewicht beigemessen wurde. Momentan gilt die Version 2026 der NFPA 70B-Norm.

Auch die Anforderung NERC CIP-014 verdient eine genaue Betrachtung, da ihr Geltungsbereich häufig überbewertet wird. Sie gilt für Eigentümer und Betreiber von Übertragungsnetzen, nicht jedoch für elektrische Lasten; daher fällt die in Privatbesitz befindliche Umspannstation eines Rechenzentrums in der Regel nicht in ihren Geltungsbereich. Die Anforderung regelt stattdessen qualifizierte Umspannstationen von Versorgungsunternehmen an Anschlusspunkten und verlangt von Dritten überprüfte Risikobewertungen sowie dokumentierte Pläne zur Abwehr, Erkennung, Verzögerung, Bewertung, Kommunikation und Reaktion. Damit prägt NERC CIP-014 zunehmend die Erwartungen an einen Campus in der unmittelbaren Nähe.

Die Anordnung der FERC vom Juli 2026 im Verfahren RD26-7 geht noch weiter und weist die NERC an, bis Ende 2026 Zuverlässigkeitsstandards für große Rechenlasten zu entwickeln und Kriterien für ein Register zu entwerfen – damit werden Einrichtungen dieser Art zum ersten Mal direkt in den NERC-Rahmen einbezogen.

Die Gesetzgeber der US-Bundesstaaten schreiten sogar noch schneller voran. In den ersten sechs Wochen der Sitzungsperiode 2026 wurden in mehr als 30 Bundesstaaten über 300 Gesetzesentwürfe im Zusammenhang mit Rechenzentren eingereicht, und 27 Bundesstaaten erwägen Gesetze, die speziell auf Kunden mit hoher Last abzielen (MultiState).

Regionale Überlegungen

In Europa ist die Debatte um Umspannwerke oft eine Diskussion um den Netzzugang. Die Reform der Anschlussverfahren durch Ofgem in Großbritannien war eine Reaktion auf die lange Warteliste für Netzanschlüsse, die zwischen November 2024 und Juni 2025 von 41 GW auf 125 GW angewachsen war, wobei etwa 50 GW davon auf Rechenzentrumsprojekte entfielen. Ein schwer zu erlangender Netzanschluss stellt für Unternehmen an sich schon einen hohen Wert dar und ist damit ein schützenswertes Gut, während die Einstufung der Branche als „kritische nationale Infrastruktur “eine dokumentierte Ausfallsicherheit anstelle von punktuellen Überprüfungen erfordert.

Deutschland sieht sich mit derselben Einschränkung momentan noch dringlicher konfrontiert: Als nationaler Rechenzentrumsverband identifiziert die German Datacenter Association e.V. (GDA) den Netzzugang als den entscheidenden Engpass der Branche, wobei die Wartezeiten für Anschlüsse an zentralen Standorten wie Frankfurt oft mehr als fünf Jahre betragen. In den USA äußert sich der Druck dagegen in Form staatlicher Aufsicht und Kontrolle der Netzanbindung.

Links:

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Der rote Faden ist, dass die Stromanschlüsse zur knappsten Ressource von Rechenzentren geworden sind. Das Gebäude zu schützen und den Außenbereich lediglich einem Zaun und einer Kamera zu überlassen, stellt die tatsächliche Reihenfolge der Risiken auf den Kopf. In der Umspannstation sind Sicherheit und Verfügbarkeit eben keine getrennten Themen mehr. Bild: Flir

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