Damit die Elektronik nicht zum Engpass wird
Digitale Transparenz und Rekonditionierung sichern die Verfügbarkeit von Anlagen
Elektronische Komponenten bilden in vielen Produktionsanlagen die zentrale Schnittstelle zwischen Steuerung, Antrieb und Prozess. Fällt eine solche Baugruppe aus, ist ihre Verfügbarkeit deshalb unmittelbar mit der Anlagenverfügbarkeit verknüpft.
Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen für die Ersatzteilversorgung: Hersteller kündigen Komponenten ab, Lieferketten bleiben anfällig, und bei älteren Anlagen stehen benötigte Baugruppen teilweise nicht mehr oder nur noch mit langen Lieferzeiten zur Verfügung.
Ein Praxisprojekt bei der Aluminium Feron GmbH zeigt, wie sich durch die digitale Erfassung der Bestandselektronik, ein strukturiertes Obsoleszenzmanagement und die professionelle Überholung kritischer Komponenten neue Handlungsspielräume für die Instandhaltung schaffen lassen.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M5 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.
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