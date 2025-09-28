Bilfinger: Neuer Auftrag für 26 Millionen

Bilfinger hat einen Instandhaltungsvertrag mit einem Life-Science-Unternehmen in Schottland um zwei Jahre verlängert. Das Auftragsvolumen beträgt rund 26 Millionen Euro. Rund 120 Mitarbeitende erbringen vor Ort integrierte Instandhaltungs- und Turnaround-Leistungen.

Der Vertrag umfasst einen Produktionsstandort, an dem Vitamine und Spezialzusatzstoffe hergestellt werden. Bilfinger erbringt dort mechanische Dienstleistungen sowie Leistungen in der Elektro- und Messtechnik. Hinzu kommen Zugangslösungen, Isolierung und Malerarbeiten. Ziel ist es, die Anlagenverfügbarkeit und die operative Effizienz in dem hochregulierten Produktionsumfeld zu sichern und weiter zu verbessern.

Standardisierte Methoden für weniger Stillstand

Bei der Instandhaltung und der Planung von Anlagenstillständen setzt Bilfinger auf standardisierte Methoden: die Bilfinger Maintenance Solution (BMS) und die Bilfinger Turnaround Solution (BTS). Sie vereinheitlichen Instandhaltungsabläufe, ermöglichen einen gezielteren Ressourceneinsatz und unterstützen die kontinuierliche Prozessoptimierung. Nach Unternehmensangaben lassen sich damit Anlagenzuverlässigkeit steigern sowie Kosten und Stillstandzeiten reduzieren.

Langjährige Partnerschaft als Grundlage

Die Vertragsverlängerung baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit und der standortspezifischen Erfahrung von Bilfinger auf. „Diese Vertragsverlängerung unterstreicht den Mehrwert unseres integrierten Servicemodells in hochregulierten Industrien. Es ermöglicht uns, konsistente Ergebnisse zu erzielen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, Effizienz und Anlagenverfügbarkeit weiter zu steigern“, sagt Sandy Bonner, Segment President Western Europe bei Bilfinger.

Haeufig gestellte Fragen

Was umfasst der neue Bilfinger-Instandhaltungsvertrag in Schottland?

Bilfinger verlängerte einen Instandhaltungsvertrag mit einem Life-Science-Unternehmen in Schottland um zwei Jahre. Das Volumen beträgt rund 26 Millionen Euro. Etwa 120 Mitarbeitende erbringen mechanische, elektrotechnische und messtechnische Leistungen sowie Zugangslösungen, Isolierung und Malerarbeiten an einem Vitamin- und Spezialzusatzstoff-Produktionsstandort.

Was ist die Bilfinger Maintenance Solution (BMS)?

Die Bilfinger Maintenance Solution (BMS) ist eine standardisierte Methode zur Vereinheitlichung von Instandhaltungsabläufen. Sie soll den Ressourceneinsatz optimieren, die Anlagenzuverlässigkeit steigern und Stillstandzeiten sowie Kosten reduzieren – besonders in hochregulierten Produktionsumgebungen wie der Life-Science-Industrie.

Was ist die Bilfinger Turnaround Solution (BTS)?

Die Bilfinger Turnaround Solution (BTS) ist ein standardisiertes Verfahren zur Planung und Durchführung von Anlagenstillständen. Sie ergänzt die BMS und zielt darauf ab, Turnaround-Prozesse effizienter zu gestalten, Ausfallzeiten zu minimieren und eine kontinuierliche Prozessoptimierung sicherzustellen.

Für welche Industrie erbringt Bilfinger die Instandhaltungsleistungen in Schottland?

Bilfinger ist für ein Unternehmen der globalen Ernährungs- und Gesundheitsindustrie tätig. Am schottischen Standort werden Vitamine und Spezialzusatzstoffe produziert. Es handelt sich um ein hochreguliertes Produktionsumfeld, in dem Anlagenverfügbarkeit und operative Effizienz besonders kritisch sind.

Wie viele Mitarbeitende sind bei dem Bilfinger-Auftrag in Schottland eingesetzt?

Rund 120 Mitarbeitende von Bilfinger sind vor Ort tätig. Sie übernehmen integrierte Instandhaltungs- und Turnaround-Leistungen, darunter mechanische Arbeiten, Elektro- und Messtechnik sowie Zugangslösungen, Isolierung und Malerarbeiten.

Links:

www.bilfinger.com

Der Industriedienstleister verweist auf mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Branche. Sein Dienstleistungsportfolio soll sowohl die Einhaltung regulatorischer Anforderungen als auch die Effizienz und Nachhaltigkeit der Produktionsprozesse unterstützen. Bild: Bilfinger

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