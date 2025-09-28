Besser reparieren statt wegschmeißen

Strategisches Life Cycle Management für die Automatisierungstechnik

Abgekündigte Komponenten und defekte Elektronik stellen Instandhalter vor die Frage, ob eine Reparatur noch wirtschaftlich ist oder bereits ein Austausch erforderlich wird.

Die Eichler GmbH setzt auf Lifecycle-Management, professionelle Reparatur und Ersatzteilversorgung, um bestehende Automatisierungstechnik möglichst lange weiterzubetreiben. Das soll Ausfallzeiten und Kosten reduzieren und zugleich Ressourcen schonen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 12 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.eichler-service.com

Beim technischen Vor-Ort-Service wird die Fehleranalyse direkt an der Maschine durchgeführt, um Stillstandzeiten möglichst kurz zu halten. Bild: Eichler

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