Mobile Unterstützung für Wartungsteams
Boehringer Ingelheim standardisiert Anlagenwartung weltweit mit Osapiens
Boehringer Ingelheim führt den Osapiens HUB for Maintenance schrittweise in seinem weltweiten Produktionsnetzwerk ein. Die mobile Plattform soll Wartungsarbeiten in den regulierten Produktionsumgebungen des Pharmaunternehmens unterstützen und ist mit SAP S/4HANA integriert.
Nach erfolgreicher Validierung und einem ersten Produktivbetrieb in Spanien ist der internationale Rollout über mehrere Jahre geplant.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M7 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.
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