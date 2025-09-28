Nachbericht VTH-Jahrestagung

Wie können Technische Händler ihre Industriekunden künftig besser unterstützen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der VTH-Jahrestagung am 24. und 25. September 2026 in Leipzig. Mehr als 150 Teilnehmer diskutierten unter anderem über KI im Vertrieb, Preisgestaltung, Neukundengewinnung, Regulierung und die wirtschaftliche Entwicklung.

Unter dem Motto „Technik. Gross. Handeln.“ ging es bei der Tagung des VTH Verband Technischer Handel e.V. um aktuelle Herausforderungen und Perspektiven der Branche. Zum Auftakt stand in einem Workshop der Einsatz künstlicher Intelligenz im Vertriebsalltag im Mittelpunkt. Am zweiten Veranstaltungstag beleuchteten acht Referentinnen und Referenten weitere Themen von der Preisgestaltung bis zur strategischen Unternehmensentwicklung.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Technischem Handel und Industriepartnern wurde thematisiert. Die 23 VTH-Qualitätspartner befassten sich unter anderem mit dem Branchenmarketing „Damit Industrie läuft.“ Der Verband will damit anhand konkreter Praxisbeispiele stärker vermitteln, welchen Beitrag Technische Händler zur industriellen Wertschöpfung leisten – von der Beschaffung und Produktauswahl bis zur Unterstützung betrieblicher Abläufe.

Lieferant des Jahres

Auch die Lieferantenbeziehungen standen im Fokus. Im Rahmen der 42. Mitgliederbefragung des VTH bewerteten die Händler ihre Lieferanten von technischen Elastomerschläuchen nach sieben Kriterien, darunter Produktqualität, Lieferservice und Vertriebsunterstützung.

Den Titel „Lieferant des Jahres“ erhielt die Tubigomma Deregibus srl aus Italien mit ihrer Marke Tudertechnica. Das Unternehmen erreichte 3,59 von vier Punkten und lag in fünf der sieben Kategorien vorn. Auf den weiteren Plätzen folgten Semperit mit 3,43 Punkten und die Norres Baggerman Group mit 3,40 Punkten.

Nachwuchs ausgezeichnet

Mit dem Ausbildungspreis „TOP-Azubi des Jahres“ würdigte der VTH zudem erfolgreiche Nachwuchskräfte. 26 Bewerbungen aus zwölf Mitgliedsunternehmen gingen ein. Ausgezeichnet wurden Felix Schöfl von Kaindl Technischer Industriebedarf und Lia Joy Seider von albw Handels. Beide erhielten neben Urkunde und Trophäe jeweils 500 Euro.

Links:

www.vth-verband.de

Mehr als 150 Teilnehmer kamen zur VTH-Jahrestagung 2026 nach Leipzig, bei der unter anderem KI im Vertrieb und die strategische Entwicklung des Technischen Handels diskutiert wurden. Bild: VTH / Kollaxo

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