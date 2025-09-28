Innovative Kartuschen im Technischen Handel

Jährlich werden allein in Deutschland 60 bis 70 Millionen Kartuschen verkauft. Aufgrund von Rückständen werden gebrauchte Kartuschen in Deutschland derzeit thermisch verwertet, also verbrannt.

Insgesamt entstehen in der EU jährlich rund 45.000 Tonnen Kartuschenabfall. Der VTH-Qualitätspartner Weicon begegnet dieser Herausforderung mit einer innovativen Kartusche.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 30 der aktuellen B&I.

Links:

www.vth-verband.de/plastikmuell-reduzieren/

Die hier vorgestellte Kartusche verbindet Nachhaltigkeit mit hoher Funktionalität und zeigt, wie Hersteller und Technischer Handel gemeinsam aktiv zur Abfallreduktion beitragen können. Bild: VTH

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