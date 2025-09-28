Toughbook 34: Mehr Bildschirm, weniger Gewicht

Panasonic bringt mit dem Toughbook 34 ein robustes 2-in-1-Tablet für mobile Arbeitseinsätze auf den Markt. Trotz eines auf 12,4 Zoll gewachsenen Displays bleibt der Formfaktor des Vorgängers erhalten. Gleichzeitig sinkt das Gewicht um 13 Prozent. Zwei wechselbare Akkus ermöglichen zudem einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Das Full-HD+-Display soll insbesondere bei der Anzeige von Karten, technischen Dokumentationen, Diagnosedaten und Sensordaten Vorteile bieten. Es erreicht eine Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m².

Der adaptive Touch-Modus erkennt automatisch, ob das Gerät mit Fingern, Digitiser-Stift oder Handschuhen bedient wird und soll auch bei einem nassen Bildschirm eine Bedienung ermöglichen.

Für umfangreichere Dateneingaben kann das Tablet mit einer robusten Tastatur ergänzt werden. Diese erweitert das Gerät unter anderem um USB-A, HDMI, serielle Schnittstelle, LAN und SD-Kartenleser. Ein ausziehbarer Ergo-Grip-Griff erleichtert den Transport bei längeren Einsätzen.

Akku im laufenden Betrieb wechseln

Für mobile Anwendungen ist das Toughbook 34 mit zwei gleichzeitig einsetzbaren, wechselbaren Akkus ausgestattet. Dadurch lässt sich ein Akku austauschen, während das Gerät weiterarbeitet. Der einzelne 40-Wh-Akku soll zudem eine um 20 Prozent längere Laufzeit als beim Vorgängermodell bieten. Die maximale Laufzeit gibt Panasonic mit bis zu 18 Stunden an.

Angetrieben wird das Gerät von Intel-Core-Ultra-Prozessoren und integrierter Intel-Arc-Grafik. Als Copilot+-PC ist es zudem für KI-Anwendungen ausgelegt, die direkt am Einsatzort ausgeführt werden können. Zur Ausstattung gehören außerdem Wi-Fi 7 sowie optional 4G- und 5G-Konnektivität.

Für raue Einsatzbedingungen

Das Toughbook 34 ist nach IP66 gegen Staub und Wasser geschützt und wurde nach MIL-STD 810H auf Vibrationsfestigkeit getestet. Der vorgesehene Temperaturbereich reicht von minus 29 Grad Celsius bis plus 63 Grad Celsius. Sicherheitsfunktionen wie Windows 11 Secured-Core-PC-Schutz und optional Toughbook-Guard ergänzen die Ausstattung.

Links:

https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bei der Geräteumstellung können die meisten Zubehörteile und Peripheriegeräte älterer Toughbook-Modelle weiterverwendet werden. Damit sollen bestehende Infrastrukturen beispielsweise bei Einsatzorganisationen weiter genutzt werden können, ohne beim Gerätewechsel sämtliche Komponenten austauschen zu müssen. Bild: Panasonic

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