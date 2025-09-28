Kabelmanagement auf 236 Seiten

Mit seinem neuen Conta-Cable-Katalog bündelt Conta-Clip Lösungen für Kabeldurchführungen, Kabeleinführungen, Schirmung und Zubehör. Neben dem Produktprogramm stehen branchenspezifische Anwendungen sowie technische Informationen und Auswahlhilfen im Mittelpunkt. Der Katalog richtet sich unter anderem an Konstrukteure, Schaltschrankbauer und Anlagenplaner.

Einen Schwerpunkt im Katalog bilden die Kabeldurchführungssysteme der KDS-Familie für konfektionierte und nicht konfektionierte Leitungen sowie die Kabeleinführungssysteme KES. Beide Systeme sind modular aufgebaut und erreichen Schutzarten bis IP66.

Die KES-Systeme ermöglichen laut Hersteller eine schnelle und werkzeuglose Installation. Die KDS-Lösungen sind auf eine flexible Integration in Maschinen und Anlagen ausgelegt. Damit sollen sich auch Montage, Wartung und spätere Nachrüstungen vereinfachen.

Lösungen für spezielle Branchen

Der Katalog stellt außerdem branchenspezifische Systeme in den Mittelpunkt. Für die Bahntechnik zeigt Conat-Clip unter anderem das KDS-Rail. Die Kabeldurchführungen sind auf Anforderungen wie Brandschutz, Vibrationsbeständigkeit und Zuverlässigkeit im Schienenverkehr ausgelegt.

Für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie werden FDA-Systeme vorgestellt. Die verwendeten Komponenten sind auf die dortigen hygienischen Anforderungen sowie häufige Reinigungsprozesse und feuchte Umgebungen abgestimmt.

Schirmung und Zubehör

Ein weiterer Abschnitt widmet sich den Schirmungslösungen der Serien SAB, SSAB und SABK für Direkt- und Sammelschienenmontage. Ergänzt wird das Sortiment durch Werkzeuge, Blindplatten und weiteres Zubehör.

Links:

www.conta-clip.com

Der in fünf Sprachen verfügbare Katalog enthält neben den Produktinformationen auch technische Angaben, Anwendungsbeispiele und Auswahlhilfen. Er steht auf der Website zum Download bereit. Bild: Conta-Clip

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