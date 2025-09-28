Durabook: Robuste Mobile IT für Solarpark-Inspektionen

Inspektionen von Solarparks und Netzinfrastrukturen verlangen mobile IT, die Hitze, Staub und Sonneneinstrahlung standhält. Durabook präsentiert dafür drei robuste Geräte, die Datenerfassung, KI-gestützte Auswertung und digitale Dokumentation direkt im Feld ermöglichen.

Im Sommer steigen nicht nur die Erträge von Solaranlagen, sondern auch die Anforderungen an deren Inspektion sowie an die Kontrolle von Übertragungsleitungen und Umspannwerken. Da Einsätze häufig unter Hitze, intensiver Sonneneinstrahlung und staubigen Bedingungen stattfinden, sind alle vorgestellten Geräte nach MIL-STD-810H und IP66 zertifiziert.

GC-R8: Drohneninspektion direkt vor Ort

Mit der Ground Control Station GC-R8 bietet Durabook eine Lösung für UAV-Anwendungen (Unmanned Aerial Vehicle), die auf dem R8 Rugged Tablet basiert. Das System unterstützt die Inspektion von Solarparks, bei der KI-gestützte Bildanalysen beschädigte oder leistungsschwache Solarmodule erkennen. Ebenso eignet es sich für die Datenerfassung an Übertragungsleitungen, Umspannwerken und weiterer schwer zugänglicher Energieinfrastruktur.

Z14I-HG: KI-Auswertung ohne Cloud-Anbindung

Für rechenintensive Anwendungen stellt Durabook die mobile Workstation Z14I-HG bereit. Das Gerät verarbeitet GIS-Karten, LiDAR-Daten, 3D-Digital-Twins und Drohnenaufnahmen direkt vor Ort — ohne Cloud-Anbindung. Ein besonders helles Display gewährleistet nach Herstellerangaben die Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

R10 2-in-1: Tablet und Notebook in einem Rugged-Gerät

Das R10 2-in-1 kombiniert Tablet und Notebook in einem robusten Gehäuse. Im Außeneinsatz eignet es sich für digitale Checklisten, Datenerfassung und Asset-Management; mit angedockter Tastatur lässt es sich auch für Auswertungen und Berichte im Büro nutzen. Nach Herstellerangaben zählt das Modell zu den ersten Copilot+-PC-Rugged-Tablets und erreicht eine KI-Rechenleistung von bis zu 120 TOPS.

Links:

www.durabook.com/de/

Mit der Ground Control Station GC-R8 lassen sich Drohneninspektionen von Solarparks und Netzinfrastrukturen direkt vor Ort durchführen und auswerten. Bild: Durabook

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