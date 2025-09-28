Akku-Nietgerät mit 10.000 N bei Conrad erhältlich

Gesipa erweitert sein Sortiment um das Akku-Nietgerät Birdie, das inklusive Akku weniger als 1,5 kg wiegt. Trotz des geringen Gewichts erreicht das Gerät eine Setzkraft von 10.000 N. Eine Akkuladung soll das Setzen von bis zu 3.000 Blindnieten ermöglichen.

Das kompakte Gerät ist unter anderem für Anwendungen im Schaltschrankbau, der industriellen Möbelfertigung und der Weißwarenindustrie vorgesehen. Eine 120 mm lange Setzhülse erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Für den Wechsel der Adapter sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Farbkennzeichnungen sollen dabei die Auswahl des jeweils passenden Aufsatzes erleichtern.

18-Volt-Akku von CAS

Beim Akkusystem setzt Gesipa auf das herstellerübergreifende Cordless Alliance System (CAS). Der Birdie kann damit mit dem 18-Volt-Akkusystem genutzt werden, das nach Herstellerangaben mehr als 500 Geräte von über 50 Marken umfasst.

Geliefert wird das Akku-Nietgerät in einer L-Boxx für den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten. Erhältlich ist der Birdie unter anderem über die Conrad Sourcing Platform.

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Nähere Infos zum Produkt gibt es hier.

Das Akku-Nietgerät Birdie wiegt inklusive Akku weniger als 1,5 kg und erreicht eine Setzkraft von 10.000 N. Bild: Gesipa

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