Serienfertigung skalieren und optimieren

Schaltschrankbau: Wenn bereits der Prototyp der Einstieg in die Serienproduktion ist

Die Hürde von der Entwicklung eines Prototypen zur Serienfertigung kann im Schaltschrankbau eine große sein. Teilweise werden gleich mehrere Prototypen notwendig, wenn Fehler spät entdeckt und im Prozess behoben werden müssen.

Schneller geht das mit einem digitalen Zwilling. Er erlaubt es, den Schaltschrankbau für Maschinen- und Anlagenbauer zu automatisieren und zu skalieren: So gelingt der Übergang vom Prototypen zur Serie reibungslos.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 16 der aktuellen B&I.

Links:

www.uvp-schaltschrankbau.de

Mit einem digitalen Zwilling gelingt im Schaltschrankbau der Übergang vom Prototypen zur Serienfertigung reibungslos und vor allem schnell. Bild: UVP Schaltschrankbau

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