IoT senkt Heizenergie um 10 Prozent

In den Taunus Residenzen am Eichwald hat Spie ein IoT-basiertes Energiemonitoring installiert. Mehr als 1.600 Mess- und Regelsysteme erfassen unter anderem Temperaturen, Heizverhalten und Fensterzustände. Damit konnte der Energieverbrauch in der vergangenen Heizperiode gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 10 Prozent reduziert werden.

Kern der Lösung ist ein LoRaWAN-Funknetz, das die vier Gebäude der Einrichtung mit zwei Sendern abdeckt. Die rund 300 Meter Reichweite ermöglichen die Übertragung der Messdaten von Sensoren und Zählern an eine zentrale Plattform. Damit lässt sich die bestehende Gebäudetechnik nachrüsten, ohne umfangreiche neue Verkabelungen zu verlegen.

„Mit der Kombination aus LoRaWAN-Konnektivität, präziser Datenerfassung und intelligenter Regulierung schaffen wir die Grundlage für einen ressourcenschonenden Gebäudebetrieb“, sagt Andreas Brosch, Vertriebsleiter im Geschäftsbereich Information & Communication Services bei Spie Germany Switzerland Austria.

Heizsysteme bedarfsgerecht steuern

Die installierten Sensoren erfassen kontinuierlich Daten aus Wohn- und Gemeinschaftsräumen. Neben den Temperaturen werden auch Heizverhalten und Fensterzustände berücksichtigt. Die zentrale Auswertung macht sichtbar, wo Räume beispielsweise dauerhaft zu hoch beheizt werden, und ermöglicht eine bedarfsgerechtere Regelung.

Das System soll dabei nicht nur in stark genutzten Wohnbereichen Einsparungen ermöglichen. Auch wenig genutzte Räume mit konstant hohen Temperaturen lassen sich gezielter steuern.

Einstellungen selbst anpassen

Mitarbeitende der Taunus Residenzen wurden für die Nutzung des Systems geschult. Sie können dadurch künftig individuelle und tageszeitabhängige Temperaturvorgaben für einzelne Räume festlegen.

„Diese Technologie ermöglicht uns erstmals, den Heizenergieverbrauch raumgenau nachzuvollziehen und sinnvoll zu optimieren, so dass der Komfort für alle Nutzerinnen und Nutzer jederzeit gewährleistet bleibt“, verdeutlicht Dennis Hase, Geschäftsführer der Taunus Residenzen, die Vorteile.

Links:

www.spie.de

Spie und die Taunus Residenzen arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. Das Energiemonitoring erweitert die bisherige Zusammenarbeit unter anderem bei Brandmelde- und Lichtrufsystemen um die digitale Erfassung und Optimierung des Energieverbrauchs. Bild: Taunus Residenzen

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