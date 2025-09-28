Wera Adventskalender 2026: Werkzeug hinter 24 Türen

Wera bringt 2026 erneut einen Adventskalender mit Werkzeugen auf den Markt. Herzstück ist die batteriebetriebene Kraftform Schraublampe „Flashdriver“ mit integrierter ¼-Zoll-Bitaufnahme — ergänzt durch Bits, Handhalter und Winkelschlüssel.

Der Wera Adventskalender 2026 richtet sich an Handwerker und Heimwerker, die hinter jedem Türchen praxistaugliches Werkzeug statt Süßigkeiten erwarten. Der Kalender enthält 24 Positionen, darunter Bits, Handwerkzeug und das Leuchten-Highlight „Flashdriver“.

Kraftform Flashdriver: Lampe und Schraubwerkzeug in einem

Im Mittelpunkt steht die kompakte Kraftform Schraublampe „Flashdriver“. Ihre LED liefert 80 Lumen und bietet zwei Leuchtstufen. Ein automatisch fokussierender Lichtkegel sorgt für gezielte Ausleuchtung. Mit eingesetztem Bit lässt sich die Lampe gleichzeitig als Schraubwerkzeug einsetzen — ohne Umbau oder Werkzeugwechsel.

Bits, Handhalter und Winkelschlüssel als Ergänzung

Zum Lieferumfang gehören neun 50 mm lange Bi-Torsion-Bits für die Profile Schlitz, Phillips, Pozidriv, Torx und Innensechskant. Ein Kraftform Handhalter mit ¼-Zoll-Aufnahme sowie sieben metrische Winkelschlüssel runden das Set ab. Die Bi-Torsion-Zone der Bits reduziert Belastungsspitzen und soll die Lebensdauer der Bits erhöhen.

Modulares Aufbewahrungssystem inklusive

Die Werkzeuge sind in vier modularen Halterungen untergebracht. Diese lassen sich auf einer aufstellbaren textilen Werkzeugkarte befestigen. Über einen mitgelieferten Adapter ist die Integration in das Wera Modular-System möglich — die Halterungen bleiben so auch nach dem Advent nutzbar.

Links:

www.wera.de

Als zusätzliches Zubehör liegt dem Adventskalender ein Flaschenöffner mit ¼-Zoll-Sechskantanschluss bei. Bild: Wera

Artikel per E-Mail versenden