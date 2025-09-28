Montage und Demontage mit einem Schlüssel

Wera erweitert seine Drehmomentwerkzeugreihe um die neuen Click-Torque-Lock-Drehmomentschlüssel. Kern der Neuerung ist eine abschaltbare Drehmomentfunktion.

In der Lock-Position kann das Werkzeug ohne Drehmomentauslösung genutzt werden und eignet sich damit auch zum Lösen von Schraubverbindungen oder für Arbeiten, bei denen kein definiertes Drehmoment erforderlich ist. Das erhöht die Flexibilität im Arbeitsalltag und reduziert den Werkzeugwechsel.

Damit erweitert sich der Einsatzbereich im Vergleich zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln deutlich. Typische Anwendungen liegen beispielsweise in der Radmontage, an Industriemotoren oder im Rohrleitungsbau.

Der Markenname „Click-Torque“ beschreibt zwei zentrale Rückmeldungen während der Nutzung: Der klassische Auslöse-Click signalisiert hör- und fühlbar, dass das eingestellte Drehmoment erreicht ist und der Schraubvorgang beendet werden sollte. Ein zusätzlicher Justier-Click unterstützt das Einstellen des gewünschten Drehmomentwerts.

Die Drehmomenteinstellung erfolgt über den Handgriff. Der gewählte Wert wird auf einer Hauptskala (Nm bzw. lbf-ft) sowie über eine Feinskala in normativ definierten Zwischenwerten angezeigt. Bei jedem Skalenwert ertönt ein deutliches Klicken, das eine präzise und sichere Justierung erleichtert. Die Skalen sind gut ablesbar, wodurch sich der Einstellvorgang schnell durchführen lässt.

Die neuen Click-Torque-Lock-Schlüssel sind sowohl für Rechtsanzug als auch – in der R/L-Version – für Rechts- und Linksanzug ausgelegt. Die Knarrenmechanik arbeitet mit 45 Zähnen und damit sehr fein. Bild: Wera

