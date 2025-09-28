Neue Knarren von Wera

Wera erweitert sein Sortiment um die Knarren Zyklop Comfort ¼-Zoll und Zyklop VDE ¼-Zoll. Neben hoher Präzision und kompakter Bauweise stehen vor allem Ergonomie und Haptik im Fokus. Die neuen Modelle sind für Arbeiten in engen Bauräumen sowie für lange und häufige Einsätze ausgelegt.

Die Zyklop Comfort verfügt über eine zweikomponentige Kunststoffummantelung mit weicher Griffzone. Diese soll sicheren Halt bieten und gleichzeitig empfindliche Oberflächen schützen. Nach Herstellerangaben bleibt die Knarre auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen angenehm greifbar.

Technisch ist die Knarre mit einer Feinverzahnung von 80 Zähnen und einem Rückholwinkel von 4,5 Grad ausgestattet. Dadurch eignet sie sich insbesondere für Arbeiten in engen Bauräumen. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Nussverriegelung per Druckknopf, Kugelarretierung sowie einen Umschalthebel für den Richtungswechsel.

Mit der Zyklop VDE ¼-Zoll ergänzt Wera außerdem sein Sortiment isolierter Knarren für Elektroarbeiten. Das Werkzeug ist gemäß IEC 60900 bei 10.000 Volt stückgeprüft und für Arbeiten bis 1.000 Volt zugelassen.

Auch die VDE-Version verfügt über 80 Zähne und einen Rückholwinkel von 4,5 Grad. Die schlanke Bauweise soll präzises Arbeiten auf engem Raum ermöglichen. Hinzu kommen eine Druckknopfverriegelung und ein Umschalthebel für schnelle Richtungswechsel.

Links:

www.wera.de

Nach Angaben des Herstellers stehen beide Knarren beispielhaft für einen Ansatz, bei dem neben Funktionalität auch das Nutzererlebnis eine wichtige Rolle spielt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf komfortabler Handhabung bei langen oder häufig wiederkehrenden Schraubarbeiten. Bild: Wera

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