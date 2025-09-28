Weras Adventskalender 2025

Auch 2025 sorgt der Wera Adventskalender wieder für Freude in der Werkstatt. Hinter seinen 24 Türchen steckt eine komplette Schraubwerkstatt für unterschiedlichste Anwendungen – mit hochwertigen Werkzeugen, cleverem Zubehör und dem bekannten Augenzwinkern der Marke.

Der neue Wera Adventskalender 2025 bringt Handwerkern und Schraubprofis pünktlich zur Adventszeit praktische Werkzeuge und nützliche Extras. Statt Schokolade gibt es hier jeden Tag etwas, das den Arbeitsalltag erleichtert – vom Feinmechaniker bis zum Elektriker.

Hinter den Türchen verbergen sich 15 Schraubendreher, darunter zwei VDE-Schlitzwerkzeuge für sicheres Arbeiten, zwei kompakte Stubbys für enge Stellen, drei Micro-Werkzeuge für präzise Aufgaben und ein robuster Schraubmeißel mit Schlagkappe und durchgehender Klinge.

Auch an kraftvolle Verschraubungen wurde gedacht: Ein Bithalter mit Quergriff ermöglicht hohe Drehmomente, während drei 89 mm lange Bits den Zugriff auf schwer erreichbare Schrauben erleichtern. Zwei Schraubkrallen halten Schrauben sicher an Spitze, Bit oder Winkelschlüssel – ideal für Arbeiten über Kopf oder in unzugänglichen Bereichen.

Zwei Werkzeug-Racks schaffen Ordnung und Übersicht. Sie lassen sich sowohl aufstellen als auch an der Wand befestigen – so bleibt das neue Werkzeugset stets griffbereit.

Links:

www.wera.de

Wie jedes Jahr darf auch ein besonderes Detail nicht fehlen: Diesmal ein Flaschenöffner im exklusiven Kalenderdesign. Bild: Wera

