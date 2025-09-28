Lifecycle-Management mit System

Wisag unterstützt die Industrie bei der langfristigen Absicherung von Anlagen

Wenn Anlagen altern, steigt das Risiko: Komponenten werden abgekündigt, Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar und gesetzliche Vorgaben erfordern den Austausch sicherheitsrelevanter Bauteile. Genau hier setzt das Lifecycle-Management der Wisag, einer der führenden Industriedienstleister Deutschlands, an.

Mit dem Lifecycle-Check-up bietet die Wisag eine passgenaue Lösung, um die Betriebssicherheit von Anlagen langfristig sicherzustellen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M6 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.wisag.de

Der Lifecycle-Check-up bewertet Anlagen ganzheitlich und schafft Transparenz über den Zustand und die Verfügbarkeit relevanter Komponenten. Bild: Wisag

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