Imaso maintenance: Instandhaltung smart

Digitale Instandhaltung, die wirklich im Produktionsalltag funktioniert

Mit neuen Funktionen entwickelt die ccc Software Gmbh ihre Instandhaltungssoftware Imaso maintenance konsequent weiter. Im Fokus stehen dabei mehr Transparenz, Flexibilität und intelligente Unterstützung im Arbeitsalltag.

Zu den aktuellen Neuerungen zählen ein interaktiver Lageplan, ein KI-gestützter Chatbot sowie die geplante Offline-Fähigkeit.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M4 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

https://ccc-industriesoftware.de/

Anlagen und Betriebsmittel lassen sich standortbezogen auf Werks-, Hallen- oder Gebäudeplänen visualisieren und direkt auffinden. Bild: ccc Software Gmbh

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