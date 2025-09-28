DBL Arbeitsjacken: Workwear für Handwerk und Industrie

DBL erweitert sein Sortiment um drei Jacken-Kollektionen für Handwerk und Industrie: Activiq für bewegungsintensive Tätigkeiten, Ecolight als schlanke Basisausstattung und Reflectiq als normierter Warnschutz für wechselnde Witterungsbedingungen.

Die Anforderungen an Arbeitsjacken sind laut DBL-Sprecher Sören Welzhofer heute vielfältiger als früher: „Eine Arbeitsjacke wird nicht einfach nur drübergezogen. Gerade in Handwerk und Industrie achten die Profis auf Bewegungsfreiheit, einen guten Sitz und die funktionalen Details.“

Activiq: Workwear für bewegungsintensive Einsätze

Die Kollektion Activiq richtet sich an Beschäftigte mit hohem Bewegungsanteil. Die Jacken sind ergonomisch geschnitten, verfügen über geformte Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen, einen regulierbaren Ärmelsaum sowie mehrere Taschen. Reflexelemente an Schulter und Oberarm erhöhen die Sichtbarkeit im Alltag. Die Variante Activiq cotton+ enthält einen erhöhten Baumwollanteil von 65 Prozent. Optional lassen sich beide Modelle mit Reflexstreifen nach EN 17353 Typ B2 ausstatten — geeignet für mittlere Risikobereiche.

Ecolight: Schlanke Basisausstattung für klassische Tätigkeiten

Für klassische Tätigkeiten in Handwerk und Industrie ist die Kollektion Ecolight ausgelegt. Das Mischgewebe wiegt rund 245 g/m² und kommt unter anderem bei Bundjacken zum Einsatz. Eine Damenvariante ist im Sortiment enthalten. „Manche Teams wünschen sich eine besonders sportliche Workwear, andere eine unkomplizierte Basisausstattung“, erklärt Welzhofer. „Wichtig ist, dass die Kleidung zum tatsächlichen Einsatz passt.“

Reflectiq: Warnschutzjacken nach EN ISO 20471

Für Außenarbeiten bei schlechtem Wetter und eingeschränkter Sicht bietet DBL die Kollektion Reflectiq. Die Warnschutzjacken sind nach EN ISO 20471 normiert und umfassen Fleece-, Softshell- und Wetterjacken für unterschiedliche Temperaturen. Eine Hardshelljacke aus Ripstop-Oxfordgewebe ergänzt das Angebot. Die Kollektionen lassen sich nach dem Zwiebelprinzip kombinieren, sodass sich die Ausstattung flexibel an wechselnde Temperaturen und Witterungsverhältnisse anpassen lässt.

Links:

www.dbl.de

DBL unterstützt Betriebe bei Auswahl und Anprobe der Arbeitskleidung. Die getragene Kleidung wird regelmäßig abgeholt, gewaschen und kontrolliert. Auch Reparaturen sowie der Austausch verschlissener Teile gehören zum Mietservice. Bild: DBL

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