Berufsbekleidung: Reparatur statt Makel

Die Instandhaltung von Berufsbekleidung schont Ressourcen und spart Kosten

Ein kaputter Reißverschluss oder eine aufgerissene Naht bedeutete früher oft das Ende eines Kleidungsstücks. Heute setzt sich zunehmend ein anderer Ansatz durch: reparieren statt ersetzen.

Gerade bei Berufsbekleidung kann die fachgerechte Instandhaltung die Lebensdauer deutlich verlängern. Textile Mietdienstleister, wie DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing kombinieren dafür professionelle Pflege mit Reparaturservices.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 28 der aktuellen B&I.

Links:

www.dbl.de

Neben persönlicher Betreuung nutzen viele Kunden auch digitale Services. Dazu gehört z.B. eine Reparatur-App, mit der beschädigte Kleidungsstücke schnell gemeldet werden können. Bild: DBL

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