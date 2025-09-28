Sicherheitsschuhe & Workwear: U-Power übernimmt Kübler

U-Power und Kübler haben am 21. August 2026 eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent der Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG unterzeichnet. Der italienische PSA-Anbieter will damit sein bisheriges Kerngeschäft mit Sicherheitsschuhen um ein vollständiges „Head-to-Toe“-Angebot erweitern.

U-Power verfolgt mit der Übernahme das Ziel, seine Position als paneuropäische PSA-Plattform auszubauen. Für den deutschen Markt ist der Schritt besonders relevant: Kübler ist seit mehr als 70 Jahren auf Arbeits- und Schutzkleidung sowie Corporate Wear spezialisiert und verfügt über eine etablierte Position im deutschsprachigen Raum.

Strategische Ergänzung zweier Marktpositionen

Franco Uzzeni, Gründer und Vorstandsvorsitzender von U-Power, betont die Komplementarität beider Unternehmen: „Mit Kübler gewinnen wir eine starke und traditionsreiche Workwear-Marke, die unser bestehendes Portfolio hervorragend ergänzt. Gemeinsam wollen wir unsere Position in Europa weiter ausbauen und unseren Kunden ein noch umfassenderes Angebot im Bereich Workwear, Safety Footwear und persönliche Schutzausrüstung bieten.“

Kübler soll seine Marke und Marktposition auch nach der Übernahme behalten. Für Thomas Kübler, der das Familienunternehmen in zweiter Generation geführt hat, war die langfristige Perspektive bei der Nachfolgelösung ausschlaggebend: „Mit U-Power haben wir einen Partner gefunden, der unsere Branche versteht. Besonders freut mich, dass Kübler seinen Weg innerhalb eines ebenfalls inhabergeführten Unternehmens fortsetzen wird.“

Operative Kontinuität bleibt gewahrt

Das bestehende Managementteam unter Leitung von CEO Richard Scheiner führt die Unternehmensentwicklung weiter. Bestehende Ansprechpartner, Vereinbarungen und laufende Projekte bleiben erhalten. U-Power sichert damit sowohl die Markenkontinuität als auch die operative Stabilität für Kunden und Partner.

Links:

www.kuebler.eu

Im Mittelpunkt der weiteren Entwicklung stehen unter anderem Synergien in operativen Bereichen und der Lieferkette, ein Ausbau des Arbeitsbekleidungsangebots sowie die Einführung eines vollständigen „Head-to-Toe“-Sortiments. Zudem soll das Cross-Selling über die europäischen Vertriebsnetzwerke beider Unternehmen ausgebaut werden. Bild: Kübler

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