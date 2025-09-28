Sechs neue Kollektionen von DBL

Mit sechs neuen Kollektionen bietet die DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH ein Rundum-Konzept für Workwear und Schutzkleidung. Die neuen Linien sind als kombinierbare Systeme konzipiert und ermöglichen einen einheitlichen, professionellen Auftritt über unterschiedliche Einsatzbereiche hinweg.

„Viele Unternehmen wünschen sich heute optisch harmonierende Arbeits- und Schutzkleidung, die flexibel einsetzbar ist und zugleich alle relevanten Anforderungen abdeckt“, erklärt Thomas Krause von der DBL. Genau darauf reagiert der textile Mietdienstleister mit neuen Lösungen, die Bewegungsfreiheit, Schutz und Sichtbarkeit systematisch miteinander verbinden.

Zum Portfolio zählen unter anderem die bewegungsorientierte Workwear Activiq sowie die darauf abgestimmten Schutzkleidungssysteme Protectiq (Multinormkleidung) und Reflectiq (Warnschutz).

Ergänzt wird das Angebot durch weitere komfortable Warnschutzlösungen wie Hi-Vis Stretch und Hi-Vis Comfort, das umfassende Multinormsystem Multi Protect Plus sowie die Schutzkleidungssysteme Pro-Line & Vis-Line für anspruchsvolle Einsätze und jede Witterung.

Die Kollektionen sind auf Kombinierbarkeit ausgelegt, bieten eine große Artikelauswahl inklusive Damenmodellen und werden im Mietservice der DBL hygienisch, fachgerecht und PSA-zertifiziert aufbereitet. So erhalten Betriebe nicht nur passende Kleidung, sondern ein vollständiges Servicekonzept aus einer Hand – von der Ausstattung über Pflege und Reparatur bis zur Dokumentation.

