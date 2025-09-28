Clevere thermische Behandlung vor Ort

Mobile Entgasungssysteme ermöglichen es, Restgase direkt am Entstehungsort thermisch zu behandeln – auch in anspruchsvollen Betriebssituationen wie Turnarounds, Produktwechseln oder ungeplanten Wartungsstillständen.

Gasförmige Emissionen entstehen in vielen industriellen Prozessen, besonders in Übergangsphasen. Tanks, Rohrleitungen, Schiffe, Kesselwagen und andere Anlagenteile müssen vor Instandhaltungs-, Reinigungs- oder Umbauarbeiten von Restgasen befreit werden. Ohne kontrollierte Behandlung können Emissionen unkontrolliert in die Atmosphäre gelangen oder gefährliche Reaktionen mit anderen Stoffen auslösen.

Mobile Systeme als Lösung bei Betriebsunterbrechungen

Stationäre Emissionsminderungssysteme fallen bei Wartung oder ungeplanten Ausfällen temporär aus. Mobile Entgasungssysteme schließen diese Lücke: Sie werden direkt am Entstehungsort eingesetzt und stellen sicher, dass Emissionsauflagen auch während geplanter und ungeplanter Stillstände eingehalten werden. So lassen sich Prozesse flexibel fortführen, ohne den regulären Anlagenbetrieb zu beeinträchtigen.

Kontrollierte Erfassung als zentrales Sicherheitskriterium

„Gasförmige Emissionen sind in vielen industriellen Prozessen unvermeidbar. Entscheidend ist, sie kontrolliert zu erfassen und sicher zu behandeln, bevor Wartungsarbeiten, Produktwechsel oder Transporte durchgeführt werden“, erklärt David Wendel, Geschäftsführer der ETS Degassing GmbH. Die thermische Behandlung vor Ort schützt sowohl die Umwelt als auch das Personal und sichert die Einhaltung gesetzlicher Emissionsauflagen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 9 der aktuellen B&I.

Links:

www.ets-degassing.com

Mobile Brennkammern behandeln Emissionen direkt am Entstehungsort und können bei Ausfällen stationärer Systeme kurzfristig deren Funktion übernehmen. Bei einem Einsatz in Finnland führte ETS beispielsweise im Rahmen eines Turnarounds eine kontrollierte Entgasung von Benzoltanks mit mobiler Technik durch und unterstützte so die vorbereitenden Arbeiten vor Ort. Bild: ETS Degassing

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