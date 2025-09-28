Aerzen Process Gas GmbH: Prozessgaskompetenz aus einer Hand

Seit Januar 2026 bündelt Aerzen seine Prozessgaskompetenz in der neu gegründeten Aerzen Process Gas GmbH. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft liefert Gebläse, Verdichter und Turbos samt schlüsselfertigen Anlagensystemen aus einer Hand — für nahezu alle Prozessgase, Gasgemische und Branchen.

Die Aerzen Process Gas GmbH ist der Spezialist für die Förderung und Verdichtung von Prozessgasen innerhalb der Aerzen Gruppe. Das Unternehmen unterstützt Betreiber und Anlagenbauer mit maßgeschneidertem Engineering. Das leitende Prinzip: Nicht die Maschine bestimmt den Prozess, sondern der Prozess die Maschine.

Gebündelte Expertise durch Integration

Mit der Integration der Emmerthaler Apparatebau GmbH und der GPE Turbo erweitert die Aerzen Process Gas GmbH ihr Leistungsspektrum erheblich. Das Portfolio reicht von Gebläsen, Verdichtern und Turbos über Modifikationen und Zubehör bis hin zu Behälter-, Rohrleitungs- und Schalldämpferbau sowie Aggregatebau. Die gebündelte Expertise reduziert Schnittstellenkomplexität, ermöglicht die durchgängige Umsetzung komplexer Anlagenlösungen und verkürzt Projektlaufzeiten.

Technische Spezifikationen: Bis 300 bar und 350.000 m³/h

Das Produktspektrum umfasst Drehkolben-, Schrauben- und Turbotechnologie – entwickelt auf Basis von mehr als 160 Jahren technologischer Erfahrung. Drehkolbengebläse erreichen 2 bar Differenzdruck bei maximal 25 bar Betriebsdruck und Volumenströmen bis 104.000 Kubikmeter in der Stunde. Schraubenkompressoren decken Drücke bis 25 bar und Volumenströme bis 75.000 Kubikmeter in der Stunde ab. Turbokompressoren eignen sich für Drücke bis 300 bar und Volumenströme bis 350.000 Kubikmeter in der Stunde. Sie sind in verschiedensten Bauformen, Größen und Sonderausführungen für nahezu alle Gase verfügbar und arbeiten onshore und offshore.

Anwendungsfelder in der Prozessgasindustrie

Aerzen-Prozessgasmaschinen sind für den Dauerbetrieb über Jahrzehnte bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Typische Anwendungen umfassen Verdichtung, Förderung, Rezirkulation und Rückgewinnung von Prozessgasen sowie Druckerhöhung in der chemischen und petrochemischen Industrie, in Raffinerien, Kokereien, Stahlwerken, bei der Energieerzeugung, der Industriegaserzeugung, der Kälteindustrie, der Heliumkühlung und -verflüssigung sowie beim Öl- und Gastransport. Alle maßgeblichen internationalen Regeln, Bauvorschriften und Spezifikationen der jeweiligen Abnahmegesellschaften werden erfüllt.

Links:

https://www.aerzen.com/de/

Ob Gebläse, Verdichter oder Turbos, Modifikationen und Zubehör, Behälter-, Rohrleitungs- und Schalldämpferbau oder Aggregatebau: Die Aerzen Process Gas GmbH bietet das alles aus einer Hand. Bild: Aerzen

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