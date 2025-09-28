Drei Tore für mehr Tempo

Im Hochregallager der Agrolab Group in Bruckberg sorgen drei neue Efaflex-Schnelllauftore für flüssigere Logistikprozesse. Die Tore verkürzen Wege und Wartezeiten, reduzieren Zugluft und Temperaturschwankungen und verbessern damit die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden.

Im Hochregallager des Analytikunternehmens Agrolab treffen täglich zahlreiche Proben, Materialien und Sendungen ein. Entsprechend hoch ist das Verkehrsaufkommen. „Hier herrscht permanenter Staplerverkehr – wir brauchen schnelle Abläufe und kurze Wege, sonst entsteht sofort ein Rückstau“, beschreibt Dr. Mandy Erdmann, stellvertretende Standortverantwortliche in Bruckberg.

Um die innerbetrieblichen Transporte zu beschleunigen, installierte Agrolab drei Schnelllauftore von Efaflex. Ein EFA-SST L Eco und ein EFA-STR L Premium verbinden Lager und Versand, ein EFA-STT L Eco dient als Außentor zum Wirtschaftshof. Die hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ermöglicht einen zügigen Staplerverkehr. Die Tore können direkt vom Stapler aus bedient werden.

Weniger Zugluft

Auch das Raumklima hat sich verbessert. Die früheren Industrietore standen teilweise lange offen und verursachten insbesondere im Winter Zugluft und Temperaturschwankungen.

Die neuen Tore schließen automatisch und schnell. Dadurch wird der Wärme- und Kälteeintrag reduziert. Nach Angaben des Agrolab-Teams ist die Zugluft seit dem Einbau der neuen Tore praktisch verschwunden und das Arbeitsklima habe sich deutlich verbessert.

Beratung und Service

Neben der Torleistung hebt Agrolab die Beratung und den Service hervor. Die unmittelbare Nähe zum Efaflex-Standort in Bruckberg erleichterte die Umsetzung. Die vom Außendienst vorgeschlagenen Sichtlamellen im Außentor sorgen zudem für mehr Tageslicht und bessere Sichtverhältnisse im Lager. Das Team betont, auf diese Lösung selbst nicht gekommen zu sein.

Auch beim Betrieb zeigt sich Agrolab zufrieden. Nach Einschätzung des Teams erfüllen die Tore die Anforderungen insbesondere hinsichtlich Dichtigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Links:

www.efaflex.com

Die Schnelllauftore reduzieren Zugluft und Temperaturschwankungen und verbessern damit das Arbeitsklima. Bild: Efaflex

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