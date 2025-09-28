Licht, wo und wie es gebraucht wird

Ob Werkstatt, Baustelle oder Elektroinstallation: Portable LED-Leuchten sollen auch schwer zugängliche Bereiche zuverlässig ausleuchten. Zweibrüder stellt dafür mehrere Stirn- und Taschenlampen vor. Im Mittelpunkt stehen robuste Bauweisen, unterschiedliche Lichtmodi, lange Akkulaufzeiten und eine Bedienung, die auch mit Handschuhen funktionieren soll.

Die Stirnlampen von Zweibrüder ermöglichen ein freihändiges Arbeiten, während Stiftleuchten für die Ausleuchtung enger und schwer zugänglicher Bereiche gedacht sind.

Die 600 Lumen starke Stirnlampe ZB3H nutzt eine Multiple Optic Technology, mit der sich zwischen Fern-, Flut-, Lese- und Rotlicht wechseln lässt. Die gewünschten Modi können bereits vor dem Einschalten ausgewählt und anschließend über einen Schiebeschalter gewechselt werden. Ein separater Schalter dient zum Ein- und Ausschalten sowie zur Regulierung der Helligkeit. Der Lichtwinkel lässt sich ebenfalls anpassen.

Eine Flicker-Free Light Function soll störendes PWM-Flackern verhindern. Das kann insbesondere bei längeren Arbeiten sowie bei Foto- und Videoaufnahmen von Vorteil sein. Das abnehmbare, gummierte Kopfband soll für einen sicheren Sitz sorgen. Eine Helmhalterung und ein USB-C-Ladekabel gehören zum Lieferumfang.

Mehr Leistung

Für Anwendungen mit höherem Lichtbedarf bietet Zweibrüder die ZB7H mit 1.200 Lumen an. Bei diesem Modell befindet sich der Lithium-Akku am Hinterkopf. Dadurch soll sich das Gewicht der Stirnlampe besser verteilen. Der Akku lässt sich über ein integriertes USB-C-Ladekabel aufladen.

Für die punktuelle Beleuchtung enger Bereiche ist die 400 Lumen starke Stiftleuchte ZB4P ausgelegt. Aufgrund ihrer schlanken Bauform passt sie laut Hersteller auch in eine Hemdtasche. Anwender können zwischen Fernlicht und einem breiten Flutlicht für den Nahbereich wechseln.

„Die Ansprüche im Handwerk und in der Industrie an mobiles Licht unterscheiden sich zwar je nach Branche und Einsatzgebiet, aber in jedem Fall brauchen Profis einfach bedienbare, robuste Lampen, die auch dunkle Ecken oder Rohre zuverlässig ausleuchten“, weiß Tobias Schleder, Geschäftsführer von Zweibrüder. „Wir statten unsere LED Stirn- und Taschenlampen daher mit neuen Optiken aus, die u.a. eine breite, gleichmäßige Nahbereichsausleuchtung bieten. Zudem halten die hochwertigen Akkus extrem lange und sind nach kurzer Ladezeit wieder einsatzbereit.“

Links:

https://zweibruder.de

Die ZB4P kostet 29,90 Euro, die ZB3H 49,90 Euro und die ZB7H 89,90 Euro, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Erhältlich sind die Leuchten im Webshop von Zweibrüder, bei Amazon und im Fachhandel. Bild: Zweibrüder

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