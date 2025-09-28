Tsubaki Kabelschlepp: Messeauftritt auf der AMB 2026

Tsubaki Kabelschlepp präsentiert vom 15. bis 19. September 2026 auf der AMB in Stuttgart Energieführungssysteme sowie Förder- und Schutzlösungen für die metallverarbeitende Industrie — von Einzelkomponenten bis zu vorkonfektionierten Komplettsystemen.

Auf der AMB 2026 zeigt Tsubaki Kabelschlepp Anwendungen entlang verschiedener Prozessschritte in der Metallverarbeitung. Die gezeigten Systeme sind auf die Anforderungen moderner Fertigungsanlagen abgestimmt und decken ein breites Spektrum ab.

Energieführung: Energieketten und Totaltrax-Systeme

Im Bereich Energieführung präsentiert das Unternehmen Energieketten für verschiedene Einsatzbereiche sowie komplette Systeme inklusive Trennstegen, Leitungen, Steckverbindern, Anschlusselementen, Transportgestellen und ergänzenden Blechkonstruktionen. Diese vorkonfektionierten Totaltrax-Lösungen reduzieren den Montageaufwand und lassen sich auf unterschiedliche Maschinenkonzepte abstimmen.

Förder- und Schutzlösungen der Business Unit CAPS

Ergänzt wird das Messeprogramm durch Lösungen der Business Unit CAPS (Conveyor and Protection Systems). Gezeigt werden Förderer, Teleskopabdeckungen sowie Anlagen für die Erfassung, den Transport und die Ausschleusung von Metallspänen und anderen Produktionsresten. Ein Schwerpunkt liegt auf Konzepten, die Materialflüsse strukturieren und Recyclingprozesse in der Fertigung unterstützen.

Gemeinsamer Messeauftritt mit Mayfran International

Beide Geschäftsbereiche treten auf der AMB gemeinsam auf und decken Themen von der Kabelführung und dem Maschinenschutz bis zum Reststoffmanagement ab. Zusätzlich ist Mayfran International, ein Unternehmen der Tsubaki-Gruppe, am Stand vertreten. Besucher können projektbezogene Fragen direkt mit den Fachleuten zu Reststoffmanagement, Recycling und Kreislaufwirtschaft besprechen.

Links:

https://tsubaki-kabelschlepp.com/de-de/

Tsubaki Kabelschlepp ist auf der AMB 2026 in Stuttgart in Halle 8, Stand 8D26 zu finden. Bild: Tsubaki Kabelschlepp

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