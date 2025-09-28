Messezeitung zur maintenance München

Die Instandhaltungsfachmesse maintenance München öffnet vom 14. bis 15. Oktober 2026 wieder ihre Tore. Einen umfassenden Überblick über die Themen, Trends und Ausstellerhighlights der Messe erhalten die Leser der B&I bereits vorab: Die Messezeitung zur Veranstaltung liegt der kommenden Ausgabe bei.

Welche Lösungen, Technologien und Produkte in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen, welche Unternehmen ihre Neuheiten präsentieren und welche Services die Besucher erwarten können, erfahren B&I-Leser bereits am 28. September – rund drei Wochen vor dem Messestart.

Aussteller, die ihre aktuellen Entwicklungen, Produkte oder Services in der Messezeitung vorstellen möchten, sollten sich zeitnah mit ihren Informationen per E-Mail an die Redaktion wenden.

Links:

www.maintenance-messen.com/de/

Die maintenance München geht in die nächste Runde. Bild: B&I

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