Ruf Maschinenbau auf der AMB 2026

Ruf Maschinenbau präsentiert auf der AMB 2026 (15.–19. September, Messe Stuttgart) zwei Brikettieranlagen für unterschiedliche Durchsatzanforderungen: die mobile RUF Formika und die stationäre RUF 4. Dazu berät das Unternehmen in Halle 8, Stand C49, zu Lösungen für die Metallspanaufbereitung.

Metallspäne fallen in nahezu allen zerspanenden Fertigungsverfahren an. Eine fachgerechte Aufbereitung bietet sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile. Ruf Maschinenbau verarbeitet nach eigenen Angaben lange und kurze Späne ebenso wie nasse Späne oder Schleifschlämme. Die Anlagen eignen sich für Aluminium, Stahl, Guss, Buntmetalle und Sonderlegierungen. Ergänzend bietet das Unternehmen kostenlose Probepressungen mit kundeneigenem Material an.

Mobile Brikettierpresse für kleinere Mengen

Die kompakte RUF Formika benötigt einschließlich Schaltschrank lediglich rund einen Quadratmeter Stellfläche. Dank integrierter Rollen lässt sie sich flexibel an unterschiedlichen Einsatzorten verwenden. Je nach Material und Spanart erreicht sie einen Durchsatz von 20 bis 100 Kilogramm pro Stunde.

Stationäre RUF 4 bis 300 kg/h

Die stationäre RUF 4 gehört zur Baureihe RUF 4–11 mit Motorleistungen von 4 bis 11 kW. Materialspezifisch erreichen diese Anlagen Durchsätze zwischen 40 und 300 Kilogramm pro Stunde. Für Betriebe mit deutlich größeren Spänemengen steht die RUF 90 bereit, die je nach Material bis zu 5.000 Kilogramm pro Stunde verarbeitet.

Links:

www.brikettieren.de

Auf der AMB 2026 zeigt das Unternehmen unter anderem die stationäre Brikettierpresse RUF 4 für materialspezifische Durchsätze von bis zu 300 kg pro Stunde. Bild: Ruf Maschinenbau

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