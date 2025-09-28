Remko eröffnet Schulungs- und Servicecenter in Illschwang

Remko hat in Illschwang ein neues Schulungs- und Servicecenter eröffnet. Der Standort in der Metropolregion Nürnberg bündelt Trainings, Anwendungstechnik und Ersatzteillogistik unter einem Dach.

Schulungsbereich auf 600 Quadratmetern

Der Schulungsbereich umfasst rund 600 Quadratmeter und ist im zweigeschossigen Gebäudeteil untergebracht. Fachkräfte erhalten dort praxisnahe Einblicke in Wärmepumpen, Klimageräte und Pufferspeicher anhand realer Installationsbeispiele. Seminar- und Aufenthaltsräume ergänzen das Angebot.

Lagerhalle sichert schnelle Ersatzteilversorgung

Zusätzlich steht eine 800 Quadratmeter große Lagerhalle für Komponenten bereit, die für Service- und Reparatureinsätze in Süddeutschland benötigt werden. Damit soll eine schnellere Versorgung von Fachbetrieben und Kunden in der Region gewährleistet werden.

Das Schulungsangebot ist bereits buchbar. Termine und Themen stellt Remko online bereit.

Links:

www.remko.de

In Illschwang hat Remko ein neues Schulungs- und Servicecenter für Fachkräfte eröffnet. Bild: Remko

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