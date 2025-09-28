Kärcher Wasserspender WPD 45 und WPD 70

Kärcher bringt mit dem WPD 45 und WPD 70 zwei neue leitungsgebundene Wasserspender auf den Markt. Die Geräte kombinieren ein mehrstufiges Hygienekonzept mit patentierter thermischer Desinfektion und versorgen bis zu 100 Nutzer mit bis zu sechs Wasserarten.

Sichere Trinkwasserversorgung ist in Büros, Industriebetrieben und sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Altersheimen eine zentrale Anforderung. Kärcher adressiert diesen Bedarf mit überarbeiteten Filtersystemen, einem patentierten Desinfektionsverfahren und einem individualisierbaren Design.

Hygiene: Mehrere Schutzebenen gegen Keime

Das Hygienekonzept besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Komponenten. Der Wasserauslass ist nach oben versetzt, sodass kein direkter Kontakt mit dem Nutzerbecher entsteht. Ein mechanischer Schutz verhindert zusätzlich das Eindringen von Keimen bei der Wasserentnahme. Alle Modelle sind mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet, der Chlor, Schwermetalle und Medikamentenrückstände entfernt. Ein Ultrafilter mit Hohlfasermembrane und einer Porengröße von 0,1 μm filtert Bakterien sowie Mikroplastik zu 99,9999 Prozent aus dem Wasser.

Thermische Desinfektion ohne Reinigungschemie

Beide Geräte verfügen über ein patentiertes thermisches Desinfektionsverfahren. Dabei werden alle wasserführenden Komponenten eine Stunde lang mit über 70 Grad Celsius heißem Wasser gereinigt — vollständig ohne Reinigungschemikalien. Der Reinigungsturnus läuft automatisch, standardmäßig einmal monatlich. In sensiblen Umgebungen wie Altersheimen oder Krankenhäusern lässt sich der Turnus auf wöchentliche Desinfektion umstellen.

Modellunterschiede: WPD 45 und WPD 70

Der WPD 45 ist in drei Varianten erhältlich und für bis zu 60 Nutzer ausgelegt. Er bietet Kombinationen von bis zu vier Wasserarten: Zimmertemperatur, 80 Grad Celsius, 95 Grad Celsius sowie kalt — zusätzlich leicht oder stark sprudelnd. Der WPD 70 ist für bis zu 100 Nutzer konzipiert und über Zubehör auf noch mehr Personen erweiterbar. Er liefert alle sechs Wasserarten gleichzeitig: Zimmertemperatur, kalt, leicht und stark sprudelnd, 80 Grad Celsius und 95 Grad Celsius.

Bedienung, Design und Wartung

Beide Geräte verfügen über ein großes Touchdisplay und einen LED-beleuchteten Wasserstrahl — blau bei kaltem, rot bei heißem Wasser. Die Geräte sind in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne Standfuß erhältlich. Die Glasfrontscheibe lässt sich auf Kundenwunsch individuell bedrucken. Über das Display sind Servicefunktionen abrufbar. Die überarbeiteten Filterkartuschen sind nach Herstellerangaben deutlich einfacher zu wechseln als bei Vorgängermodellen.

Links:

https://www.karcher.com/de/de

Bei leitungsgebundenen Wasserspendern wie dem WPD 45 und dem WPD 70 hat das zugeführte Wasser in der Regel bereits Trinkwasserqualität. Damit das innerhalb des Systems Wasserspender so bleibt, hat Kärcher sein Hygienekonzept nochmals verbessert. Bild: Kärcher

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