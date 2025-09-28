Schaeffler auf der Windenergy Hamburg

Auf der Leitmesse in Hamburg (22. bis 25. September) präsentiert die Motion Technology Company Komponenten, Systemlösungen und Services, die auf die Kundenbedürfnisse über die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Windkraftanlagen hinweg zugeschnitten sind.

Die Windenergie ist eine der Schlüsseltechnologien für die Energiewende. „Da Windkraftanlagen immer größer und leistungsstärker werden, ist Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung. Was zählt, ist nicht der nächste Anlagenrekord, sondern verlässliche Spitzenleistungen in den Bereichen Innovation, Technologie, Fertigung und Logistik – Kompetenzen, die nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg vorantreiben und unseren Kunden zum Erfolg verhelfen“, erklärt in diesem Zusammenhang Bernd Endres, Vice President Business Unit Large Roller Bearings und Sector Wind bei Schaeffler.

Stichwort: Systemoptimierung

Schaeffler positioniert sich dabei als strategischer Entwicklungspartner in der Windindustrie und nutzt „Closed Loop Engineering“, um Kunden nicht nur bei Lagerlösungen für Onshore- und Offshore-Anwendungen, sondern auch darüber hinaus umfassend zu unterstützen. In enger Partnerschaft mit Turbinen- und Getriebeherstellern unterstützt das Unternehmen die Entwicklung von Windkraftanlagen durch modernste Systemsimulationen, realistische Prüfstandstests und Messprogramme vor Ort, um Produkte und Systeme zu validieren.

Im Jahr 2025 hat Schaeffler in Lindø, Dänemark, einen Hochleistungsprüfstand für Rotorlager in Betrieb genommen und damit seine Rolle als Systempartner für die Windkraftindustrie gestärkt. Lagersysteme können dort in Originalgröße und Gesamtstruktur – einschließlich Schmierung und Abdichtung – getestet werden, selbst bei Systemen im Leistungsbereich von mehr als 20 MW.

Stichwort: Anlagenverfügbarkeit

„Wir unterstützen unsere Partner über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – von der ersten Produktskizze über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Wartung im Betrieb“, sagt Bernd Endres und fügt hinzu: „Wir sind ein Anbieter von Lagerlösungen für Windkraftanlagen, der über eine wirklich globale Präsenz verfügt. Diese einzigartige Eigenschaft gewährleistet die weltweite Verfügbarkeit für Kunden und sichert gleichzeitig kürzere Liefer- und Reaktionszeiten in jedem Markt weltweit, wobei regionale Besonderheiten und die lokale Nähe zu unseren Kunden berücksichtigt werden.“

Vor mehr als einem Jahrzehnt führte Schaeffler bereits den Wind Power Standard (WPOS) für Produkte und Prozesse ein, um einheitliche Qualitätsstandards für Windkraftlager global zu gewährleisten.

Stichwort: Zuverlässige Systeme

Die steigenden Anforderungen an moderne Windkraftanlagen setzen eine hohe Leistungsdichte im Getriebe voraus. Getriebestufen mit Parallelwellen übertragen hohe Lasten präzise und zuverlässig. Die robusten Lagerlösungen von Schaeffler in X-life-Qualität für Stirnradgetriebestufen gewährleisten selbst unter wechselnden Wind- und Lastbedingungen einen effizienten Betrieb.

Um die Rotorlagerung neuer Multimegawatt-Anlagen möglichst kompakt zu gestalten, kommen zunehmend angestellte Lagerungskonzepte zum Einsatz. Neben den Lagern selbst bietet Schaeffler das Messsystem „Premesy“ zur Überwachung der Lagervorspannung an, das dazu beiträgt, dass die korrekte Vorspannung während der Montage und im Betrieb aufrechterhalten wird. Dies führt zu einer deutlich höheren Betriebssicherheit großer Windkraftanlagen.

Stichwort: Höherer Wirkungsgrad

Die Rillenkugellager der G-Serie für Generatoranwendungen sind speziell auf die Anforderungen von Generator-OEMs ausgelegt. Anstelle eines gefrästen Messingkäfigs kommt bei der G-Serie ein Stahlkäfig zum Einsatz.

Dies führt zu geringerer Reibung und bietet gleichzeitig eine verbesserte Nachschmierfähigkeit sowie eine erhöhte Schmierstoffkapazität im Lager, was wiederum die Anlagenverfügbarkeit erhöht. Die Lager sind zudem in stromisolierenden Varianten erhältlich, entweder als Hybridlager oder mit einer Aluminiumoxidbeschichtung.

Stichwort: Optimierte Lagerlösungen

Ebenfalls auf der WindEnergy in Hamburg im Fokus: die Schmierstofflösungen Arcanol LOAD400 und LOAD460 von Schaeffler, die speziell auf die Hauptlager von Windkraftanlagen zugeschnitten sind, wo hohe Belastungen, niedrige Temperaturen und lange Wartungsintervalle eine zuverlässige Schmierung erfordern.

Arcanol-Schmierstoffe bieten einen hohen Verschleiß-, Korrosions- und Feuchtigkeitsschutz, tragen zur Reduzierung des Schmierstoffverbrauchs bei und sind nach den höchsten Qualitätsstandards von Schaeffler geprüft.

Links:

https://medias.schaeffler.de/de/wind

Die Experten von Schaeffler informieren auf der Windenergy Hamburg 2026 (22. bis 25. September) in Halle B5, Stand 333. Bild: Schaeffler

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