Den Verbrauch von den Preisen abkoppeln
Das Start-up Fion Energy setzt auf KI-gesteuerte Batteriespeicher, um Energieverbräuche in Industrieunternehmen wirtschaftlich zu optimieren. Eine firmeneigene Dispatch-Engine steuert hierfür Lade- und Entladevorgänge automatisiert auf Basis von Lastprofilen, Tarifen und Marktpreisen.
Ziel ist es, Lastspitzen zu reduzieren, Preisschwankungen auszugleichen und Stromkosten nachhaltig zu senken – ohne zusätzliches Energiemanagementsystem im Betrieb.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 25 der aktuellen B&I.
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