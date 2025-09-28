Den Verbrauch von den Preisen abkoppeln

Das Start-up Fion Energy setzt auf KI-gesteuerte Batteriespeicher, um Energieverbräuche in Industrieunternehmen wirtschaftlich zu optimieren. Eine firmeneigene Dispatch-Engine steuert hierfür Lade- und Entladevorgänge automatisiert auf Basis von Lastprofilen, Tarifen und Marktpreisen.

Ziel ist es, Lastspitzen zu reduzieren, Preisschwankungen auszugleichen und Stromkosten nachhaltig zu senken – ohne zusätzliches Energiemanagementsystem im Betrieb.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 25 der aktuellen B&I.

Links:

www.fion-energy.com

Fion übernimmt die Projektabwicklung von der Standort- und Potenzialanalyse über die Auswahl der Batteriespeicher bis hin zur Integration in die Infrastruktur. Bild: KI-generiert

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