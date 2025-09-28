Fachtagung zu Infrastrukturthemen

Am 15. Oktober 2026 lädt die Sanierungstechnik Dommel GmbH erstmals zu einer Fachtagung ins Innovationszentrum Hamm ein. Unter dem Motto „Infrastruktur der Zukunft – Grabenlos. Wirtschaftlich. Sicher.“ richtet sich das Format an Planungsbüros und kommunale Netzbetreiber. Im Fokus stehen Strategien für den Werterhalt unterirdischer Netze, Investitionsbedarfe und grabenlose Sanierungsverfahren.

Behandelt werden unter anderem Investitionsstrategien für den Werterhalt von Kanalnetzen, wirtschaftliche Potenziale grabenloser Verfahren sowie konkrete Praxisbeispiele aus kommunalen Projekten. Ergänzend geht es um Innovationen in Planung, Bauüberwachung und Netzmanagement.

Das Programm umfasst Fachvorträge, eine Partnerausstellung sowie Live-Demonstrationen moderner Sanierungstechniken. Als Keynote-Speaker gibt der Futurologe Max Thinius Impulse zur langfristigen Entwicklung der Infrastruktur. Eine abschließende Podiumsdiskussion bündelt Perspektiven aus Praxis, Forschung und Verwaltung.

Die Veranstaltung wird von Dr. Sissis Kamarianakis moderiert und soll den fachlichen Austausch zwischen den beteiligten Akteuren stärken. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie technische Innovationen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen künftig besser zusammengeführt werden können.

„Eine funktionierende Infrastruktur ist kein Selbstläufer. Uns ist das Spannungsfeld der Planer und Netzbetreiber zwischen steigenden Anforderungen, knappen Haushaltsmitteln und fehlenden Fachkräften sehr bewusst. Wir möchten daher mit der Veranstaltung Impulse liefern, zukünftig auch neue Wege zu gehen, um den Sanierungsstau unter der Erde aufzulösen“, betont Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH. „Mit unserer Fachtagung wollen wir genau diesen Austausch fördern und Impulse für mehr Investitionen und Innovationen setzen.“

Links:

Interessierte finden das ausführliche Programm sowie das Anmeldeformular hier.

Mit der Fachtagung schafft Dommel eine neue Austauschplattform für Fachleute aus Planung, kommunaler Netzbewirtschaftung und Infrastrukturmanagement. Ziel ist es, aktuelle Herausforderungen der unterirdischen Versorgungssysteme strukturiert zu diskutieren und praxisnahe Lösungsansätze vorzustellen. Bild: Dommel

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