Hytorc erweitert Akku-Sortiment

Mit dem neuen 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku P003286 erweitert Hytorc die Einsatzmöglichkeiten seiner mobilen Verschraubungssysteme. Der weiterentwickelte Energiespeicher bietet laut Hersteller mehr Leistung als das Vorgängermodell und wird künftig standardmäßig bei neuen Akkuschraubern der LST-Serie sowie der LiON GUN X eingesetzt.

Der neue Akku P003286 stellt eine Spannung von 36 Volt bereit und erreicht eine Kapazität von 4,2 Amperestunden (Ah). Daraus ergibt sich eine Energiemenge von 151,2 Wattstunden (Wh). Trotz dieser Leistungsdaten wiegt der Akku lediglich 1,36 Kilogramm.

Im Vergleich zum Vorgängermodell P002036-2 fällt der neue Energiespeicher kompakter aus. Die Bauhöhe wurde von 117,4 auf 86,8 Millimeter reduziert, gleichzeitig sank das Gewicht um rund 200 Gramm. Gerade bei längeren Verschraubungsarbeiten soll sich der geringere Platzbedarf und das niedrigere Gewicht positiv auswirken.

Für industrielle Anwendungen ausgelegt

Ein stoßdämpfendes Gehäuse schützt den Akku bei Stößen und Stürzen. Die Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht eine hohe Energiedichte, eine lange Lebensdauer und eine konstante Leistungsabgabe.

Der Akku ist speziell auf Hytorc-Werkzeuge abgestimmt und ermöglicht eine zuverlässige Energieversorgung bei mobilen Verschraubungsaufgaben. Dadurch sollen ungeplante Unterbrechungen durch leere Akkus reduziert werden. Für den Einsatz mit dem neuen Akku sind insbesondere die Drehmoment-Drehwinkelschrauber der LST-Serie sowie die LiON GUN X ausgelegt.

Links:

www.hytorc.de

www.hytorc-seis.de

Der neue 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku P003286 bietet eine höhere Energiedichte bei kompakterer Bauform und geringerem Gewicht. Bild: Hytorc

Artikel per E-Mail versenden