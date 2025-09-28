Elgi-Leitfaden: Kompressor reparieren oder ersetzen?

Reparieren oder neu kaufen? Für Instandhaltungsmanager ist die Entscheidung beim Druckluftkompressor eine der folgenreichsten — sie betrifft sowohl die operative Leistungsfähigkeit als auch die langfristige Kostenbilanz.

Jeder Instandhaltungsleiter steht irgendwann vor dieser Frage: Einen vorhandenen Druckluftkompressor reparieren oder in ein neues Gerät investieren? Ein Experte von Elgi hat dazu einen praxisorientierten Leitfaden erarbeitet, der zeigt, worauf es bei dieser Entscheidung wirklich ankommt.

Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung?

Die richtige Wahl erfordert eine sorgfältige Analyse mehrerer Faktoren gleichzeitig. Dazu zählen die unmittelbaren Reparaturkosten, aber auch die langfristigen Betriebskosten eines neuen Kompressors. Wer nur den Kostenvoranschlag der Werkstatt betrachtet, trifft oft die falsche Entscheidung. Hinzu kommen die zukünftigen betrieblichen Erfordernisse des Unternehmens: Wächst die Produktion, ändern sich die Druckluftanforderungen — dann kann ein alter Kompressor selbst nach einer erfolgreichen Reparatur schnell zur Engpassquelle werden.

Kurzfristige Kosten versus langfristige Wirtschaftlichkeit

Die unmittelbaren operativen Fähigkeiten spielen ebenso eine Rolle wie die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit. Eine Reparatur erscheint auf den ersten Blick günstiger, kann aber durch steigende Wartungskosten und Ausfallzeiten langfristig teurer werden als eine Neuinvestition. Elgi empfiehlt Instandhaltungsmanagern, beide Szenarien systematisch durchzurechnen — inklusive Energieeffizienz, Ersatzteilversorgung und Herstellergarantien.

Der vollständige Fachbeitrag ist auf Seite 23 der aktuellen B&I Industriezeitung zu finden.

Links:

www.elgi.com/eu/de/

„Die optimale Entscheidung bringt finanzielle Vorsicht mit Betriebssicherheit in Einklang und gewährleistet so, dass Ihr Druckluftsystem in Ihrer Produktionsumgebung ein Gewinn und keine Belastung bleibt“, bringt es Rodrigo Varela, Senior Director Aftermarket bei Elgi, auf den Punkt. Bild: Elgi

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