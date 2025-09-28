Stiftleuchte für unterwegs

Mit der ZB4P erweitert Zweibrüder sein Sortiment um eine kompakte Stiftleuchte für Werkstatt, Serviceeinsätze und unterwegs. Das Modell bietet bis zu 400 Lumen Lichtleistung, drei Leuchtmodi sowie die Wahl zwischen Akku- und Batteriebetrieb. Dank des schlanken Aluminiumgehäuses passt die Leuchte auch in die Hemdtasche.

Die ZB4P ist für unterschiedliche Einsatzbereiche ausgelegt – von Wartungs- und Reparaturarbeiten bis zur Nutzung im Fahrzeug. Trotz ihrer kompakten Abmessungen erreicht die Leuchte eine maximale Lichtleistung von 400 Lumen.

Über die Dual Function Optic lässt sich zwischen fokussiertem Fernlicht und breit ausleuchtendem Flutlicht wechseln. Dadurch eignet sich die Leuchte sowohl für größere Reichweiten als auch für Arbeiten im Nahbereich oder in engen Fahrzeugräumen.

Drei Leuchtstufen

Zur Ausstattung gehören drei Leuchtmodi. Im Mid-Power-Modus erzeugt die ZB4P 250 Lumen bei einer Reichweite von bis zu 60 Metern und einer Akkulaufzeit von rund drei Stunden. Im High-Modus stehen 400 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 90 Metern für etwa eineinhalb Stunden zur Verfügung. Der energiesparende Low-Power-Modus liefert 50 Lumen, erreicht bis zu 30 Meter Reichweite und ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu sechs Stunden.

Akku oder Batterien

Die Stromversorgung erfolgt über einen Lithium-Akku, der sich per USB-C innerhalb von rund 90 Minuten vollständig aufladen lässt. Ein passendes Ladekabel gehört zum Lieferumfang. Alternativ kann die Leuchte auch mit zwei AAA-Batterien betrieben werden und bleibt damit auch ohne Lademöglichkeit einsatzbereit.

Links:

https://zweibruder.de

Die ZB4P ist laut Hersteller zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,90 Euro erhältlich. Bild: Zweibrüder

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