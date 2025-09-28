Werkzeugsets für den mobilen Einsatz

Gedore erweitert sein Sortiment um drei neue ¼-Zoll-Werkzeugsets in kompakten Textiltaschen. Die neuen Kits richten sich an Anwender in Wartung, Montage und Service und kombinieren mobile Einsatzfähigkeit mit praxisgerechter Werkzeugausstattung und strukturierter Organisation.

Mit der neuen KIT-Serie stellt Gedore drei kompakte Werkzeugsets für Service-, Montage- und Wartungsarbeiten vor. Die Sets sind in robusten Textiltaschen organisiert und auf flexible Einsätze ausgelegt. Zum Sortiment gehören das Ready To Fix Kit TC 666-MK-043, das Bit-Kit TC 666-H-047 sowie das Wartungs-Kit TC 666-142-033.

Das 43-teilige Ready To Fix Kit kombiniert Bit- und Steckschlüsselwerkzeuge mit einer 5-in-1-Multifunktions-Bit-Knarre und einem Bit-Schraubendreher. Die Bit-Knarre verfügt über einen 180-Grad-Schwenkkopf und ermöglicht eine T-Griff-Funktion für höhere Kraftübertragung. Ergänzt wird das Set durch verschiedene Steckschlüsseleinsätze, Torsions-Bits und magnetische Bit-Halter.

Das 47-teilige Bit-Kit enthält Torsions-Bits in unterschiedlichen Längen für universelle sowie schwer zugängliche Schraubverbindungen. Zusätzlich gehören Winkelschraubendreher mit Kugelkopf zum Lieferumfang, die Arbeiten in verwinkelten Bereichen erleichtern sollen.

Speziell für Wartungsarbeiten entwickelte Gedore das 33-teilige Wartungs-Kit. Dieses umfasst unter anderem eine Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, abgewinkelte Ringratschenschlüssel sowie VDE-Schraubendreher für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Ein Adapter ermöglicht zudem die Nutzung eines Ringratschenschlüssels als ¼-Zoll-Knarre.

Links:

www.gedore.com

Alle Sets sind in Taschen mit Schaumstoff- oder CT-Modulen organisiert, um schnellen Zugriff und einfachen Transport zu ermöglichen. Bild: Gedore

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