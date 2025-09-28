Acht neue Zangenmodelle von Gedore

Bei Arbeiten an elektrischen Leitungen, Steuerungen oder Installationen sind präzise und vielseitige Zangen unverzichtbar. Gedore red stellt acht neue Modelle für elektrotechnische Anwendungen vor – etwa für die Elektroinstallation, Photovoltaik-Montage, Arbeiten im SHK-Bereich oder im Schaltschrankbau.

Die Abisolierzange R28200185 eignet sich für flexible und massive Leiter von 0,2 bis 6,0 Quadratmillimeter. Sie passt sich automatisch an den Leiterquerschnitt an und erleichtert damit das Abisolieren. Ein integrierter Seitenschneider trennt Kupfer- und Drahtleiter bis 2 mm Durchmesser. Das einstellbare Längenmaß von 5 bis 12 mm unterstützt reproduzierbare Ergebnisse.

Für Photovoltaikanwendungen wurde die Crimpzange R28902205 entwickelt. Sie ist für MC4-Verbinder ausgelegt, verarbeitet Querschnitte von 2,5 / 4,0 / 6,0 Quadratmillimeter und erreicht durch eine effiziente Hebelübersetzung eine hohe Crimpkraft.

Zwei neue Modelle sind VDE-zertifiziert für Arbeiten bis 1.000 V AC:

VDE-Kabelschere R29602200: schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis 10 mm Durchmesser quetschfrei und mit sauberem Schnittbild; verchromte Oberfläche für höhere Langlebigkeit.

VDE-Flachrundzange R29512205: mit induktiv gehärteten Schneiden und abgewinkeltem Kopf für feine Greif- und Schneidarbeiten, auch bei beengten Platzverhältnissen; geeignet für harte und weiche Drähte.

Für vielseitige Anwendungen stehen vier Multizangen mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffen zur Verfügung:

Multi-Abisolierzange R28002204: fünf Funktionen – Greifen, Schneiden, Crimpen, Abisolieren und Trennen; Crimpbereich 0,75 bis 2,5 Quadratmillimeter; geeignet für Schrauben M3 und M3,5; Abisolierbereich 1 bis 3,2 mm.

Multi-Kombizange R28002220: zum Schneiden (bis 2 mm), Crimpen (0,5 bis 1 Quadratmillimeter und 1,5 bis 2,5 Quadratmillimeter) sowie Abisolieren (1 bis 2,6 mm).

Multi-Seitenschneider R28002200: zum Schneiden weicher und mittlerer Drähte bis 2 mm, Crimpen (0,5 bis 1 Quadratmillimeter und 1,5 bis 2,5 Quadratmillimeter) und Abisolieren (1 bis 2,6 mm); ermöglicht präzises Absetzen von Kabeln.

Multi-Flachrundzange R28002235: zum Greifen, Schneiden, Crimpen und Abisolieren; Schneidbereich bis 2 mm; Crimpfunktion 0,5 bis 1 Quadratmillimeter und 1,5 bis 2,5 Quadratmillimeter; Abisolierbereich 1 bis 2,6 mm.

Links:

www.gedore.com

Die Zangen decken zahlreiche Arbeitsschritte wie Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Greifen ab. Bild: Gedore

